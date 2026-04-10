StartCo salta al exterior y revela que su primera edición internacional será en México este 2026

Este 16 y 17 de abril, Plaza Mayor albergará la séptima edición de StartCo, que reunirá a más de 350 startups de todo el mundo en Medellín. Previo a esta celebración, EL COLOMBIANO conoció que los creadores del evento darán este 2026 un salto internacional.
Juan Gabriel Arboleda, CEO de StartCo, sostuvo que la capital antioqueña es uno de los lugares más ideales del mundo para la realización del evento por su combinación entre el sector público, privado y el interés creciente por la innovación.
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Además, anticipó uno de los movimientos más relevantes de la plataforma: su expansión internacional con una primera edición en Ciudad de México, lo que marca un hito para esta subasta de empresas de base tecnológica. A partir de este 2026, el evento tendrá una versión nacional en abril y otra en el exterior en noviembre.