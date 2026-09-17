GeoPark avanza en nueva licitación para explorar petróleo en la reserva más grande de Argentina

GeoPark, compañía hidrocarburífera propiedad del Grupo Gilinski, obtuvo el mayor puntaje provisional en la licitación del área exploratoria Corralera Noreste, en Argentina. El resultado el 16 de septiembre de 2026, luego de que GeoPark presentara su propuesta en la Ronda 1/2026 del Plan Exploratorio Neuquén. Entérese: Los Gilinski y GeoPark estarían cerca de cerrar acuerdo petrolero con Venezuela ¿Y qué es eso? Se trata una licitación que lanzó la provincia de Neuquén (Argentina) para adjudicar 15 áreas de exploración de hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta, la gran cuenca de shale oil/gas del país. La provincia reservó estas áreas a favor de su empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP), que es quien organiza y evalúa el proceso.

Así fue el proceso

La primera etapa comenzó el 19 de agosto de 2026 con la apertura del Sobre “A”. En esta fase se evaluaron la capacidad técnica y financiera de los participantes, además del cumplimiento de los requisitos legales. Tras verificar que cumplía las condiciones exigidas, GeoPark fue habilitada por GyP para avanzar a la fase económica. Esta segunda etapa comenzó el 16 de septiembre, con la apertura del Sobre “B”, que contenía las propuestas económicas de las empresas que habían superado la primera fase. Le puede gustar: GeoPark acude a los incentivos de Milei para convertirse en la petrolera independiente con mayor presencia en Vaca Muerta De acuerdo con la empresa colombiana, su propuesta obtuvo el máximo puntaje provisional asignado por GyP para el desarrollo del área Corralera Noreste.

¿Cómo avanza GeoPark en Argentina?

La compañía anunció en octubre de 2025 el cierre de la adquisición de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, ubicados en Vaca Muerta. En esos bloques, GeoPark cuenta con reservas 2P estimadas en 25,8 millones de barriles equivalentes de petróleo y recursos contingentes 2C estimados en 44,2 millones de barriles equivalentes. En marzo de 2026, la petrolera comenzó la perforación de sus primeros pozos en Loma Jarillosa Este. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Para este año, GeoPark proyecta inversiones de entre US$80 millones y US$100 millones, con las que busca aumentar su producción en Argentina desde los actuales 1.500 barriles equivalentes de petróleo por día hasta entre 5.000 y 6.000 antes de finalizar 2026. Consulte: Grupo Gilinski toma el control de GeoPark y entra a Venezuela con millonario acuerdo por bloque petrolero Bare Bloque de preguntas y respuestas: