Gobierno Petro identifica activos por $50 billones de Ecopetrol para una eventual venta

En un movimiento que ha encendido las alarmas en el sector minero-energético, el Gobierno de Gustavo Petro presentó ante el Congreso de la República el Plan Indicativo de Enajenación Global para la vigencia 2026. Este documento, de carácter anual y obligatorio, pone sobre la mesa una lista de activos estratégicos vinculados a la cadena de hidrocarburos y energía que, en teoría, el Estado podría vender. Según el plan, se estima que el valor de estas participaciones supera los $50 billones, lo que representaría uno de los procesos de desinversión más grandes en la historia reciente de Colombia si llegara a ejecutarse.

Lista de activos en el Plan Indicativo de Enajenación Global para la vigencia 2026.

Es una formalidad legal, no una decisión inmediata

Cabe aclarar que la inclusión de estas empresas en el listado no significa que su venta se vaya a realizar de inmediato o que la decisión ya esté tomada. De acuerdo con el documento oficial remitido por el Ministerio de Hacienda, el cumplimiento de este requisito responde al parágrafo del Artículo 8° de la Ley 226 de 1995, el cual dicta que “el plan de enajenación anual en forma global con sus avalúos preliminares respectivos, debe ser presentado para su conocimiento al Congreso de la República durante los primeros 60 días del año”. El texto oficial es enfático en señalar que este reporte tiene un carácter puramente informativo y preventivo. Según el oficio, “el Plan de Enajenación Global no constituye aprobación y/o decisión alguna de iniciar algún proceso de optimización de activos”. Por el contrario, se define como un “informe al Congreso de la República sobre las participaciones que de manera eventual podrían surtir un proceso de enajenación”. Puede conocer: Ecopetrol lanza OPA en Brasil para quedarse con la mayoría de Brava Energía: operación le sumaría 81.000 barriles diarios

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El listado identificado en el Plan de Enajenación 2026 abarca prácticamente toda la estructura operativa de Ecopetrol, desde la exploración y producción hasta el transporte y la refinación. Entre los activos destacados se encuentran: -Exploración y producción internacional: Ecopetrol América, Ecopetrol del Perú, Ecopetrol Hidrocarburos México y los codiciados activos en la Cuenca Permian (Estados Unidos). -Transporte y logística: Cenit, Oleoducto Central (Ocensa), Oleoducto de Colombia S.A. y Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. -Refinación y petroquímica: Refinería de Cartagena (Reficar), Essentia S.A. y Ecodiésel Colombia. -Energía y otros: Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), Hocol, Equión Energía, Invercolsa y Wind Autogeneración S.A.S. También figuran filiales técnicas y comerciales como Ecopetrol Capital AG, Ecopetrol Global Energy, Ecopetrol Singapur y Ecopetrol Trading Asia.

El papel de la Junta Directiva y los accionistas

A pesar de que el documento ofrece señales sobre posibles lineamientos de política energética, cualquier proceso real de venta en el caso de Ecopetrol debe seguir un camino corporativo riguroso. El Estado posee el 88,2 % de participación en la petrolera, pero “cualquier proceso de enajenación requiere aprobación de la Junta Directiva y de los accionistas”, según se detalla en el análisis del sector. Además, el Ministerio de Hacienda aclara que una decisión específica de enajenación solo puede adoptarse “a través de un programa de enajenación contenido en un decreto expedido por el Gobierno Nacional”, tras un proceso de debida diligencia.

Refinería de Cartagena.

Más allá del petróleo, hay terminales y puertos en la lista

El plan no se limita al sector energético. El documento también identifica participaciones estatales en otros sectores que podrían ser objeto de desinversión, tales como: -Terminales de transporte terrestre en Ipiales, San Gil, Aguachica y Barranquilla. -Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios (Serviport). -Zona Franca de Cartagena y la Sociedad Portuaria del Dique.

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