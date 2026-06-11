Estos son los insumos para tratar el cáncer que producirá el país tras la aprobación de la ley nuclear

La plenaria del Senado aprobó en último debate la Ley nuclear, que le permitirá a Colombia fortalecer sus capacidades científicas, médicas y energéticas mediante la creación de la Agencia Nacional de Energía Nuclear. La Ley permitiría avanzar hacia la construcción de un reactor nuclear de investigación capaz de producir insumos para el tratamiento del cáncer. Esto reduciría la dependencia de proveedores y fortalecería la soberanía sanitaria del país. Entre los insumos se encuentran radiofármacos, que se usan para el diagnóstico y tratamiento de cáncer.

Consenso político histórico para la aprobación de la ley

“La aprobación de esta ley representa un hecho político excepcional en medio de la polarización que vive hoy el país. El proyecto fue aprobado por unanimidad en sus cuatro debates, sin votos en contra”, dijo Camilo Prieto Valderrama, director de la Red Nuclear Colombiana. Lea también: Nombran nuevo interventor en Coosalud EPS, ¿qué implica para los pacientes? “Este consenso refleja la importancia estratégica de avanzar en capacidades que contribuirán al tratamiento de pacientes con cáncer y fortalecerán la seguridad energética de Colombia”, agregó. La ley, dijo Prieto, es fruto de “cuatro años de esfuerzo, generar consenso entre los partidos de Gobierno, oposición, institucionalidad, ministerios y organismos internacionales”. Y agregó que “esto beneficiará a colombianos que ya estamos disfrutando de este maravilloso país y a generaciones que todavía no han nacido”. Colombia es el único país de América Latina que cuenta con un reactor nuclear de investigación que no produce isotopos con aplicaciones médicas o industriales, según se indicó en un comunicado.

El consenso fue evidente: la aprobación de la ley fue celebrada desde Juan Espinal, del Centro Democrático, hasta Mar Pizarro, del Pacto Histórico, y Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso.

La crisis del cáncer en Colombia y la urgencia de insumos médicos

Según cifras del Ministerio de Salud, el cáncer se ha consolidado como la segunda causa de muerte en Colombia, con aproximadamente 118.000 nuevos casos al año y cerca de 57.000 muertes asociadas a esta enfermedad. A este panorama se suma el hecho de que muchos diagnósticos se realizan en etapas tardías, lo que disminuye considerablemente las probabilidades de éxito en los tratamientos. La falta de acceso oportuno a tecnologías especializadas es uno de los factores que inciden en esta problemática. Otro de los desafíos que busca atender el proyecto, se reitera, es la dependencia del país de insumos importados para procedimientos de medicina nuclear. Esta situación eleva los costos, genera retrasos en la atención y profundiza las desigualdades en el acceso a servicios de salud de alta complejidad.

Colombia ya cuenta con 24 tratados internacionales en materia nuclear

Colombia ha construido experiencia en asuntos nucleares durante varias décadas y actualmente cuenta con 24 tratados internacionales relacionados con el uso seguro de materiales radiactivos, seguridad radiológica y no proliferación nuclear. De acuerdo con el MinEnergía, este marco internacional ha permitido fortalecer las capacidades institucionales del país y posicionarlo como referente regional. Uno de los puntos centrales expuestos en una convención en Viena, Austria, a finales de mayo, fue la consolidación del Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO). Se trata de un mecanismo encargado de coordinar los análisis técnicos, regulatorios e institucionales que permitirán evaluar la viabilidad de incorporar energía nuclear en Colombia. “Estamos construyendo una hoja de ruta seria, técnica y alineada con los más altos estándares internacionales para que el país pueda tomar decisiones informadas sobre su futuro energético”, afirmó Juan Carlos Bedoya, jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía. Le puede interesar: Desarrollan test de sangre para detectar cáncer en solo minutos: así funciona

¿Es peligrosa la energía nuclear?

Alrededor de esta fuente de energía existen muchos mitos, como que si es peligrosa, si las reactores pueden explotar como bombas atómicas o si la radiación afecta negativamente a las personas y al medio ambiente. Sobre esto, Shirly Rodríguez, consultora nuclear en la Secretaría de Energía de Estados Unidos, explicó en una entrevista pasada con EL COLOMBIANO que si bien en la tecnología nuclear existen referentes a los que se le atribuye su percepción negativa —como Fukushima, Three Mile Island y Chernobyl—, la energía nuclear es la que menos muertes ha provocado en toda su historia.

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