Gremios llaman a la unidad y ofrecen trabajar con nuevo Gobierno tras elección de de la Espriella: “Ahora debe ganar Colombia”

La histórica segunda vuelta presidencial que eligió este domingo a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia también provocó una rápida reacción de los principales gremios económicos del país, que coincidieron en tres mensajes centrales: respeto por los resultados electorales, respaldo a las instituciones democráticas y disposición para trabajar con el nuevo Gobierno en una agenda enfocada en crecimiento, inversión y empleo.
La jornada electoral del domingo marcó un hito en la historia política nacional. Más de 26,34 millones de colombianos acudieron a las urnas, lo que representó una participación del 63,6%, la más alta registrada desde que la Constitución de 1991 estableció la segunda vuelta presidencial. Además, la diferencia entre De la Espriella e Iván Cepeda fue de apenas 250.820 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales.
Tras conocerse los resultados oficiales, los principales gremios empresariales y productivos del país reaccionaron con mensajes que coincidieron en la necesidad de respetar la decisión de los ciudadanos, fortalecer la institucionalidad y construir una agenda conjunta con el nuevo Gobierno para enfrentar los desafíos económicos y sociales que tendrá Colombia durante los próximos cuatro años.
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