Gremios llaman a la unidad y ofrecen trabajar con nuevo Gobierno tras elección de de la Espriella: “Ahora debe ganar Colombia”

La histórica segunda vuelta presidencial que eligió este domingo a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia también provocó una rápida reacción de los principales gremios económicos del país, que coincidieron en tres mensajes centrales: respeto por los resultados electorales, respaldo a las instituciones democráticas y disposición para trabajar con el nuevo Gobierno en una agenda enfocada en crecimiento, inversión y empleo. La jornada electoral del domingo marcó un hito en la historia política nacional. Más de 26,34 millones de colombianos acudieron a las urnas, lo que representó una participación del 63,6%, la más alta registrada desde que la Constitución de 1991 estableció la segunda vuelta presidencial. Además, la diferencia entre De la Espriella e Iván Cepeda fue de apenas 250.820 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales. Tras conocerse los resultados oficiales, los principales gremios empresariales y productivos del país reaccionaron con mensajes que coincidieron en la necesidad de respetar la decisión de los ciudadanos, fortalecer la institucionalidad y construir una agenda conjunta con el nuevo Gobierno para enfrentar los desafíos económicos y sociales que tendrá Colombia durante los próximos cuatro años. Le puede interesar: De la Espriella ganó la elección más apretada y la de más alta participación: cinco datos clave de la segunda vuelta

Los gremios destacan la fortaleza de la democracia y llaman a respetar los resultados

Uno de los primeros pronunciamientos fue el de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que felicitó a Abelardo de la Espriella por su elección y llamó a todos los sectores del país a respaldar la institucionalidad.

En su comunicado, la organización señaló que “lo ocurrido hoy ratifica la fortaleza de la democracia colombiana y de las instituciones que la respaldan, al tiempo que envía un mensaje de confianza para los ciudadanos, los mercados y la economía”. La ANDI también hizo un llamado a “respetar los resultados oficiales y conteos; y a actuar con responsabilidad y contribuir a un ambiente de confianza, estabilidad y unidad nacional”, al considerar que el país necesita construir consensos para afrontar los retos que vienen en materia económica, social y de seguridad. Desde el sector constructor, Camacol destacó que la estabilidad institucional y la seguridad jurídica serán factores determinantes para impulsar uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo en el país. “Desde Camacol trabajaremos con el nuevo Gobierno para impulsar vivienda, empleo, inversión y crecimiento”, expresó la organización. El gremio agregó que la masiva participación ciudadana y una jornada electoral en paz reafirman la confianza en las instituciones y envían señales positivas para los inversionistas. En una línea similar se pronunció el Consejo Gremial Nacional, que felicitó al presidente y vicepresidente electos y destacó la alta participación ciudadana registrada durante la jornada. “La amplia participación ciudadana registrada durante la jornada demuestra el compromiso de los colombianos con la democracia y reafirma el valor del voto como mecanismo legítimo para definir el rumbo de Colombia”, señaló el gremio. Asimismo, la organización invitó a todos los sectores políticos y sociales a aceptar la voluntad popular y rodear a las instituciones electorales. “El Consejo Gremial Nacional invita a rodear a la Registraduría Nacional, a las autoridades electorales y a la institucionalidad democrática, y a contribuir a preservar la confianza ciudadana en el proceso electoral y en sus resultados”, indicó. A este mensaje se sumó la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), cuya presidenta destacó la importancia de cerrar el ciclo electoral y concentrar los esfuerzos en la construcción de consensos. “La elección terminó. El país continúa. Ahora viene lo más importante: unirnos en un propósito común: Colombia”, señaló el gremio binacional. Lea más: Cepeda aceptó preconteo, dice que esperará el escrutinio, pero ya habla en plan de oposición AmCham agregó que el nuevo Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar para todos los colombianos y construir confianza, mientras que la ciudadanía tiene el desafío de trabajar unida por el futuro del país. “Ganó la democracia. Ahora debe ganar Colombia”, concluyó. Por su parte, la Federación Nacional de Cafeteros calificó la jornada como una demostración de la madurez institucional del país y destacó el comportamiento de los ciudadanos durante el proceso electoral. “Una vez más, Colombia ha demostrado la fortaleza de sus instituciones y la madurez de su democracia”, señaló el gremio cafetero, que representa a más de 560.000 familias productoras en todo el territorio nacional. La Federación agregó que los resultados reflejan la voluntad expresada libremente por los ciudadanos y constituyen una nueva muestra de confianza en las reglas y garantías del sistema electoral colombiano. Por su parte, ANDEMOS resaltó la rapidez y transparencia con la que se desarrolló el proceso electoral y aseguró que la masiva participación ciudadana constituye una nueva demostración de la madurez democrática del país. “La Asociación destaca la fortaleza de la institucionalidad colombiana, la solidez de su democracia y el arduo trabajo de la organización electoral, que permitió una jornada ejemplar y una rápida consolidación de los resultados”, expresó el gremio del sector automotor.

Inversión, empleo y seguridad energética: prioridades que plantean sectores productivos

Además de felicitar al nuevo mandatario, varios gremios aprovecharon la coyuntura para presentar las principales necesidades de sus sectores y las prioridades que esperan sean incluidas en la agenda del próximo Gobierno. Fenalco fue uno de los gremios más optimistas frente al nuevo escenario político. A través de un mensaje público, aseguró que la elección representa una oportunidad para fortalecer la confianza empresarial. “Los micro, pequeños y medianos empresarios, los emprendedores y los trabajadores celebran este nuevo comienzo. Viene la hora de la confianza, la inversión y el empleo”, afirmó la federación.

El sector turístico también puso sobre la mesa sus propuestas. ANATO recordó que el turismo se consolidó como una de las principales fuentes de divisas para Colombia al generar US$11.418 millones en 2025 por concepto de viajes y transporte de pasajeros, superando incluso las exportaciones de carbón y café. La presidenta ejecutiva del gremio, Paula Cortés Calle, afirmó que el desafío ahora será convertir ese crecimiento en mayores beneficios para las regiones. “El gran reto que hemos planteado para el nuevo gobierno consistirá en gestionar este crecimiento sostenido para traducirlo en valor agregado, empleo de calidad y desarrollo real para las regiones”, señaló. Entre las propuestas entregadas al Gobierno electo figuran la consolidación del turismo como política de Estado, el fortalecimiento de la seguridad en los destinos turísticos, incentivos para mejorar la competitividad y mayores inversiones en infraestructura y conectividad. Conozca también: Gremios de Colombia alertan por hechos que podrían afectar la confianza en el proceso electoral

Energía, seguridad y estabilidad fiscal aparecen entre los principales retos

Desde el sector energético, ACOLGEN expresó su disposición para trabajar con el nuevo Gobierno en la construcción de una agenda enfocada en garantizar la seguridad energética del país y avanzar en una transición energética basada en criterios técnicos. Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, señaló por medio de su cuenta en X que existen tres prioridades fundamentales para los próximos años: preservar la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica, acelerar la expansión de la generación y transmisión eléctrica, y promover nuevas inversiones para fortalecer la resiliencia del sistema.