Helicol pide a la SIC acelerar investigación contra Ecopetrol por presuntas prácticas anticompetitivas

La empresa Helicol hizo un llamado público a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que adopte una decisión “con la mayor prontitud posible” en la investigación que adelanta desde 2023 contra Ecopetrol y sus filiales Ocensa y Cenit por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia en la contratación del servicio de transporte aéreo en helicóptero. A través de un comunicado, la compañía aseguró que una decisión oportuna resulta fundamental para garantizar la protección de la libre competencia, el acceso efectivo a la justicia y la confianza en las instituciones. “La libre competencia solo puede protegerse cuando las investigaciones concluyen con decisiones oportunas. La celeridad también es justicia”, señaló la empresa. Conozca más: Piden reabrir caso Ecopetrol-Cenit: denuncian presunto direccionamiento de contratos en la Presidencia de Roa En la tarde de este lunes 3 de agosto, durante la presentación de resultados financieros, consultado sobre el asunto, el presidente (e) de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, dijo que hasta el momento no han sido notificados de los resultados de la investigación de la SIC.

¿Qué investiga la Superintendencia de Industria y Comercio?

La investigación fue iniciada en 2023 por la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC y busca establecer si, durante más de una década, los procesos de contratación para la prestación del servicio de transporte en helicóptero de Ecopetrol habrían sido estructurados con condiciones que favorecieron de manera sistemática a un único operador. Según Helicol, las pesquisas buscan determinar si los requisitos establecidos en esas licitaciones terminaron beneficiando a Helistar, afectando las condiciones de competencia dentro de este mercado especializado. De comprobarse esas conductas, el caso tendría implicaciones relevantes para la libre competencia y la transparencia en los procesos de contratación empresarial.

Helicópteros de Helicol.

¿Por qué Helicol dice que es una de las empresas afectadas?

La compañía afirmó que colaboró, plenamente, con la investigación desde su inicio, entregando a la SIC toda la información y los elementos probatorios requeridos para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, sostuvo que durante varios años realizó importantes inversiones con el propósito de competir por estos contratos en igualdad de condiciones, pero no logró acceder a ellos. De acuerdo con Helicol, esa situación afectó significativamente su estabilidad financiera y contribuyó al proceso de reorganización empresarial que actualmente atraviesa. “La justicia tardía termina convirtiéndose en una forma de injusticia para quienes durante años han esperado una respuesta institucional frente a unos hechos de enorme trascendencia para la libre competencia y la transparencia en la contratación”, manifestó la empresa. En contexto: Ecopetrol enfrenta demanda por US$22 millones: lo que hay detrás del lío judicial por contrato de helicópteros

¿Por qué la decisión aún no se ha adoptado?

En su pronunciamiento, Helicol indicó que, según información de conocimiento público, la investigación ya contaría con un concepto técnico que recomendaría la imposición de importantes sanciones. No obstante, aseguró que la decisión definitiva todavía no ha sido adoptada debido a razones administrativas relacionadas con la convocatoria del Comité Asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para la empresa, esta situación genera preocupación porque el proceso coincide con la proximidad del cambio de Gobierno, lo que, en su concepto, aumenta el riesgo de que la investigación continúe aplazándose.