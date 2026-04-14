¿Impuesto del 2% a los multimillonarios? Así funcionaría la “tasa Zucman” en América Latina

La aplicación de la “tasa Zucman”, un impuesto a las grandes fortunas, en siete países de América Latina permitiría recaudar 24.000 millones de dólares anuales, gravando solamente a cerca de 3.000 personas, revela un estudio publicado este martes.
El informe sobre una tributación mínima para individuos de alto patrimonio en América Latina propone una forma de gravar la riqueza extrema, pero también enfrenta resistencias en la segunda región más desigual del mundo.
“La desigualdad en América Latina no se va a corregir sola: necesitamos un impuesto mínimo a las grandes fortunas”, declaró a la AFP Vicente Silva, autor del estudio, que analiza el sistema tributario en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.
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El estudio propone implementar un impuesto del 2% a las fortunas superiores a 100 millones de dólares que permitiría recaudar 24.000 millones de dólares anuales en estos siete países.
“No es un tema de color político”, afirmó Silva, asesor sénior del Observatorio Fiscal Internacional, al señalar que en la región todos los gobiernos enfrentan la necesidad de satisfacer demandas sociales en un contexto de estrechez fiscal y de aumento del costo de la vida.