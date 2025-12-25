Emergencia económica reactivaría el impuesto a los cigarrillos y podría disparar el contrabando

Criticas aquí y allá se han hecho sobre el polémico decreto de emergencia económica presentado por el Gobierno de Gustavo Petro. En esta ocasión, la empresa BAT Colombia realizó un cuestionamiento profundo sobre el rigor técnico de la propuesta que contiene la iniciativa para revivir los impuestos al cigarrillos. Según la compañía, el incremento tributario no solo impactaría a las empresas que operan dentro de la formalidad, sino que también podría fortalecer el mercado ilegal del cigarrillo, un fenómeno que ya presenta una alta penetración en el país y que representa un desafío estructural para las finanzas públicas. En entrevista con Blu Radio, Juan Carlos Restrepo, director de asuntos externo de British American Tobacco Colombia (BAT), cuestionó esta idea del Ministerio de Hacienda. Uno de sus argumento es que los impuestos de los cigarrillo es una renta que termina en las arcas municipales y regionales, por lo que no tiene sentido proponer este gravamen en una emergencia económica que busca ingresos para el Gobierno Nacional. Entérese: Este 25 de diciembre entra en vigencia el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, ¿qué hacer si no se lo pagan? “Lo vemos terrible, además de inconexo, no tiene ningún fundamento técnico, las cifras que propone el Gobierno son desproporcionadas”, insistió.

Riesgo de mayor contrabando y menor recaudo departamental

Uno de los principales señalamientos del directivo es que un incremento de los impuestos podría disparar el contrabando, afectando directamente los ingresos de los departamentos. La teoría de la empresa es que implementar esa norma sin un análisis técnico suficiente, terminan debilitando a quienes cumplen la regulación, mientras amplían el espacio para el comercio ilegal, donde no existen controles sanitarios ni se pagan tributos.

Desde la perspectiva fiscal, la advertencia es clara: el fortalecimiento del contrabando reduce el recaudo efectivo y compromete recursos que son clave para las entidades territoriales, especialmente en un contexto de estrechez presupuestal.

Un mercado legal reducido frente a un comercio ilegal dominante

BAT considera que el mercado formal del cigarrillo en Colombia está conformado por solo dos compañías que cumplen plenamente con sus obligaciones tributarias y regulatorias. A pesar de ello, el contrabando representa más del 36 % del consumo nacional y supera el 90 % en departamentos fronterizos como La Guajira. Este desequilibrio, según BAT Colombia, evidencia que los aumentos desproporcionados de impuestos no eliminan el consumo, sino que lo desplazan hacia canales ilegales, donde el Estado pierde capacidad de control y supervisión.

El peso de los impuestos a los cigarrillos