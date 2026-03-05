Camioneta transportaba más de $71 millones y propaganda política en vía de Ibagué: ¡ya van 14 casos!

En medio de los planes para frenar la compra de votos de cara a las próximas elecciones, la Policía interceptó una camioneta que transportaba $71’460.000 en efectivo y propaganda política de una candidata a la Cámara de Representantes.

Así lo reportó este jueves el director de la entidad, general William Rincón, quien precisó que el hallazgo se presentó en la vía Ibagué - Girardot.

La plata era transportada dentro de un bolso, en la maleta del automotor, y empacada en varios fajos.

“En el automóvil también se encontró propaganda política relacionada con una candidata a la Cámara de Representantes, lo que encendió las alertas de nuestros uniformados”, comentó Rincón.

Y agregó que “el caso quedó en manos de las autoridades competentes, que investigan si el dinero podría estar relacionado con posibles delitos electorales, entre ellos la compra de votos”.

NOTICIA EN DESARROLLO....