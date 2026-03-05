x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Camioneta transportaba más de $71 millones y propaganda política en vía de Ibagué: ¡ya van 14 casos!

Según el Ministerio de Defensa, a la fecha se han incautado $1.760 millones relacionados con supuestos planes de compra de votos.

  • Esta es la camioneta en la cual fue encontrada la millonaria suma, en la vía Ibagué - Girardot. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
    Esta es la camioneta en la cual fue encontrada la millonaria suma, en la vía Ibagué - Girardot. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

En medio de los planes para frenar la compra de votos de cara a las próximas elecciones, la Policía interceptó una camioneta que transportaba $71’460.000 en efectivo y propaganda política de una candidata a la Cámara de Representantes.

Así lo reportó este jueves el director de la entidad, general William Rincón, quien precisó que el hallazgo se presentó en la vía Ibagué - Girardot.

La plata era transportada dentro de un bolso, en la maleta del automotor, y empacada en varios fajos.

“En el automóvil también se encontró propaganda política relacionada con una candidata a la Cámara de Representantes, lo que encendió las alertas de nuestros uniformados”, comentó Rincón.

Y agregó que “el caso quedó en manos de las autoridades competentes, que investigan si el dinero podría estar relacionado con posibles delitos electorales, entre ellos la compra de votos”.

NOTICIA EN DESARROLLO....

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida