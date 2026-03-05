x

“Scary Movie” regresa a los cines: la sexta entrega promete recuperar la comedia de los 2000

Tras más de una década sin nuevas entregas, la saga Scary Movie vuelve a los cines con una sexta película que promete revivir el humor que marcó a toda una generación en los años 2000.

    “Scary Movie” regresa a los cines. Foto: captura tráiler
Saray González Toro
hace 2 horas
bookmark

Después de más de una década sin estrenos, la franquicia de comedia y terror Scary Movie prepara su regreso a la pantalla grande. La nueva entrega marca el renacimiento de una saga que definió la parodia del género en los años 2000 y llegará antes de lo previsto; su estreno fue adelantado al 5 de junio, una semana antes de la fecha inicialmente anunciada, el 12 de junio, tras la gran expectativa y la positiva recepción que generó el lanzamiento de su primer tráiler.

El proyecto cuenta con el respaldo de Paramount Pictures, que impulsa esta nueva etapa de la franquicia tras el lanzamiento de Scary Movie 5 en 2013, la última película de la saga hasta ahora. Desde su debut en el año 2000, la saga se convirtió en un fenómeno comercial gracias a su estilo de humor, lleno de referencias a la cultura pop y parodias directas al cine de terror.

En esta ocasión, Scary Movie 6 retomará esa fórmula, burlándose de prácticamente todos los clichés que dominan la industria actual: reboots, remakes, precuelas, secuelas, spin-offs, “requels”, historias de origen y hasta el llamado elevated horror. El tráiler oficial adelanta que la película también apuntará a tendencias recientes como los “final chapters” o los intentos de revivir franquicias clásicas bajo la etiqueta “legacy”. Además, se espera que incluya referencias a títulos recientes del terror como Scream VI y M3GAN, entre otros fenómenos del género.

Uno de los elementos que más entusiasmo ha generado entre los fans es el regreso de figuras emblemáticas de las primeras películas. Entre los nombres confirmados están Marlon Wayans, Anna Faris y Regina Hall, quienes se convirtieron en algunos de los rostros más recordados del tono irreverente que caracterizó a la saga. Su regreso apunta a recuperar el espíritu original de la franquicia mientras se incorporan nuevos actores que permitirán ampliar las referencias al terror contemporáneo.

Para Wayans, actor y productor del proyecto, la intención de esta nueva entrega es devolver a la comedia el estilo provocador que caracterizó a principios de los 2000. Según explicó, el objetivo es volver a una comedia sin filtros. “Lo que intentamos es recuperar la risa. Se trata de recuperar la comedia como era antes. Creo que la única manera de lograrlo es acabar con la cultura de la cancelación”, afirmó. El actor también adelantó que la película tendrá un enfoque irreverente y multigeneracional. “Nos burlaremos de todos y recuperaremos la risa que heredamos de nuestra madre”, añadió.

El lanzamiento del primer tráiler, que incluso se filtró días antes de su publicación oficial, disparó la conversación en redes sociales, donde los seguidores celebran el regreso de una saga que marcó a toda una generación. La propia promoción del filme juega con ese tono irreverente. En redes se presentó con mensajes como: “We’re baaaaaack. Watch the official trailer for the new Scary Movie” y otro aún más provocador: “Not sure how this sh*t got cleared. Watch the new Scary Movie trailer now”.

Con el estreno programado para comienzos de junio, Scary Movie 6 buscará abrirse paso en la competitiva temporada de verano en taquilla y demostrar que la parodia del terror todavía tiene mucho que decir y de qué reírse.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo sale Scary Movie 6 en cines?
La película se estrenará oficialmente el 5 de junio de 2026, adelantando su fecha inicial (12 de junio) debido a la alta demanda tras el lanzamiento del tráiler.
¿Estará el elenco original en Scary Movie 6?
Sí, se ha confirmado el regreso de Marlon Wayans, Anna Faris y Regina Hall, quienes no aparecían juntos en la franquicia desde las primeras entregas.
