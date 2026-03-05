“Scary Movie” regresa a los cines: la sexta entrega promete recuperar la comedia de los 2000

Después de más de una década sin estrenos, la franquicia de comedia y terror Scary Movie prepara su regreso a la pantalla grande. La nueva entrega marca el renacimiento de una saga que definió la parodia del género en los años 2000 y llegará antes de lo previsto; su estreno fue adelantado al 5 de junio, una semana antes de la fecha inicialmente anunciada, el 12 de junio, tras la gran expectativa y la positiva recepción que generó el lanzamiento de su primer tráiler.

El proyecto cuenta con el respaldo de Paramount Pictures, que impulsa esta nueva etapa de la franquicia tras el lanzamiento de Scary Movie 5 en 2013, la última película de la saga hasta ahora. Desde su debut en el año 2000, la saga se convirtió en un fenómeno comercial gracias a su estilo de humor, lleno de referencias a la cultura pop y parodias directas al cine de terror.

En esta ocasión, Scary Movie 6 retomará esa fórmula, burlándose de prácticamente todos los clichés que dominan la industria actual: reboots, remakes, precuelas, secuelas, spin-offs, “requels”, historias de origen y hasta el llamado elevated horror. El tráiler oficial adelanta que la película también apuntará a tendencias recientes como los “final chapters” o los intentos de revivir franquicias clásicas bajo la etiqueta “legacy”. Además, se espera que incluya referencias a títulos recientes del terror como Scream VI y M3GAN, entre otros fenómenos del género.