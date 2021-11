Los detalles de la Feria de la Vivienda 2021 y las proyecciones del sector

¿Cómo se está recuperando el sector vivienda?

“La vivienda, sin duda, ha sido el motor de la recuperación. Sobre todo después de ese segundo trimestre crítico en 2020, donde ocurrió la cuarentena absoluta. Desde luego, el sector se resintió bastante; en esos tres meses las ventas de vivienda nueva se redujeron en un 40%. Además, en el sector vivienda, mal que bien, un negocio no se hace de hoy para mañana; sin embargo, ya tenemos niveles de ventas de vivienda nueva similares a los de prepandemia, a tal punto que cuando terminamos 2020 las ventas en Valle de Aburrá, Oriente y Occidente cercano fueron prácticamente iguales a las de 2019. Y la vivienda usada, que se vio más afectada, también llegó a los niveles de la prepandemia. Así que los indicadores respaldan la reactivación del sector. Por otro lado, en este último año en el Valle de Aburrá la construcción ha recuperado cerca de 30.000 puestos de trabajo y en el ámbito inmobiliario se han recuperado aproximadamente 12.000 empleos”.

¿Qué se espera con la edición de este año de la Feria de la Vivienda?

“Esta feria está muy consolidada porque la venimos realizando desde hace 20 años. Es un gran vehículo para acercar la oferta a la demanda. En total, serán más de 320 proyectos nuevos ubicados en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente cercano, y 4.500 inmuebles usados. Aquí las personas tendrán la oportunidad de encontrar todo en un solo lugar; algo que facilita mucho los trámites, porque cuando una persona está en la búsqueda de vivienda, hacer recorridos le puede costar semanas. En la última feria, según los análisis posteriores que hicimos, reportamos unas ventas cercanas a los $120.000 millones”.

Desde el primero de enero de 2022 operará el seguro ‘Anti Space’, que servirá como protección para los compradores de vivienda. ¿Esto aumentaría el precio de los inmuebles?

“Si algo está ocurriendo en este momento es un incremento de costos por todos lados, pero al final del día el comportamiento de los precios se da es por el juego de la oferta y la demanda. Este seguro ‘Anti Space’ es un sobrecosto del 1% o 2% de los costos directos de construcción que va a tener esa garantía que deberá comprar el constructor. Pero creo que después de eso tan dramático que ocurrió hace ocho años, la ley tuvo avances en cuanto a la protección del consumidor de vivienda. Entre los componentes que tiene la póliza está el de garantizar que los profesionales que intervengan en la obra, y revisen el diseño estructural, sean independientes de los dueños del proyecto. ¿Se incrementarán los precios? Será un costo adicional que creo es muy razonable”.

¿Qué opina de la propuesta de Gustavo Petro sobre bajar los precios de la renta de la vivienda para que a los arrendatarios les rinda más el salario?

“La propuesta es un desastre. En Colombia, la Ley 820 de 2003 de arrendamiento y vivienda urbana tiene control de precios: en el país una vivienda no puede superar en su arrendamiento ni el 1% de su valor comercial ni el 2% de su valor catastral. Y, cuando se cumplan 12 meses de contrato, no se puede incrementar por encima de inflación. Además, donde tenemos problemas de precios, y ese control ni siquiera existe, es en los estratos más bajos. Definitivamente una medida de estas desestimularía absolutamente la inversión en vivienda para arrendamiento. Entonces, decir que este tipo de medida va a beneficiar a las personas no tiene ningún sentido, porque estamos en un segmento en el que el problema es de oferta no de demanda. Además, los arrendamientos son acuerdos privados entre las partes en los que el Estado no puede intervenir porque responden a las dinámicas del mercado. Esa propuesta superó la de imprimir billetes”