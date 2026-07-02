Modelo matemático que predijo los campeones de los tres últimos mundiales se rajó este año: así falló

Quizá el alemán Joachim Klement nunca haya pateado un balón en su vida, seguramente no sabrá muchas de las variantes tácticas que se presentan en un partido. Lo que no se puede negar es que es conocido en el medio académico como un excepcional economista y se hizo famoso en el mundo del fútbol por crear un modelo económico que acertó a los últimos tres campeones del mundo (Alemania en Brasil 2014; Francia en Rusia 2018 y Argentina en Qatar-2022). Sin embargo, el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, parece haber puesto fin a la racha más sorprendente de la estadística aplicada al fútbol. El modelo desarrollado por el economista del banco de inversión Panmure Liberum acumula varios desaciertos relevantes, incluyendo la eliminación prematura del equipo que había proyectado como campeón y errores en algunos de los cruces más importantes del torneo. Paradójicamente, Klement nunca pretendió convertirse en un oráculo futbolístico. Su modelo fue concebido precisamente para demostrar que predecir el ganador de un Mundial era, en gran medida, un ejercicio dominado por el azar. Pero después de tres aciertos consecutivos, el propio economista reconoció que muchas personas comenzaron a asumir que su sistema era prácticamente infalible. “Siempre digo que si alguien apuesta con base en mi pronóstico sobre quién será campeón del mundo, es alguien que no tiene remedio”, afirmó Klement en una entrevista con medios alemanes. Le puede interesar: Con “sangre fría” Marruecos venció a Países Bajos por penaltis y clasificó a octavos de final del Mundial 2026

El modelo que acertó tres campeones del mundo seguidos

La metodología de Klement mezcla variables económicas, demográficas, deportivas e incluso climáticas. Entre los factores que utiliza para elaborar sus predicciones se encuentran el PIB per cápita, el tamaño de la población, la importancia social del fútbol en cada país, la posición en el ranking FIFA, la condición de anfitrión y un elemento poco convencional: la temperatura promedio anual. Según el economista alemán, la temperatura ideal para el desarrollo del fútbol competitivo se sitúa alrededor de los 14 grados centígrados, una característica compartida históricamente por gran parte de Europa occidental y Sudamérica, regiones que concentran la mayoría de campeones mundiales. El propio Klement ha explicado que su modelo apenas logra explicar alrededor del 55% de los resultados posibles, mientras que el 45% restante depende de variables imposibles de anticipar, es decir, del azar. Para el Mundial de 2026, además, advirtió que la incertidumbre sería aún mayor debido al nuevo formato de 48 selecciones y una ronda adicional de eliminación directa. A pesar de esas advertencias, su pronóstico generó enorme expectativa. El modelo proyectó una final entre Países Bajos y Portugal, con el primer título mundial en la historia para la selección neerlandesa. La realidad terminó siendo muy distinta. Lea más: Hoteles, tecnología y bienes raíces: los futbolistas del Mundial acumulan fortunas de hasta US$1.200 millones

La eliminación de Países Bajos acabó con la racha perfecta

La caída más simbólica del modelo ocurrió con la temprana eliminación de Países Bajos, la selección elegida por Klement para conquistar el Mundial. La denominada “Naranja Mecánica” quedó eliminada en los dieciseisavos de final frente a Marruecos, tras empatar en el tiempo reglamentario y perder posteriormente en la tanda de penales. Con ese resultado, el economista alemán perdió automáticamente la posibilidad de extender a cuatro Mundiales consecutivos su impresionante racha de campeones acertados. Pero los errores no terminaron allí. El modelo también proyectó que Portugal finalizaría como líder de su grupo, situación que no ocurrió debido al desempeño de la Colombia dirigida por Néstor Lorenzo, que terminó alterando por completo la llave eliminatoria prevista por el analista. Otro de los desaciertos más comentados fue la predicción según la cual Japón eliminaría a Brasil en los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti logró remontar y ganó el compromiso 2-1, dejando sin sustento uno de los pronósticos más mediáticos del economista. La reacción no tardó en llegar. El delantero Neymar publicó un mensaje en la red social X dirigido directamente al alemán. “Sr. Joachim Klement... por favor, inténtelo de nuevo en el próximo Mundial”. La publicación acumuló miles de interacciones en pocas horas. A ello se sumó otro error de alto perfil: Klement proyectó que Alemania avanzaría a los octavos de final, pero la selección germana terminó siendo eliminada por Paraguay en una de las grandes sorpresas del torneo. Conozca también: Se cumple la profecía de Bilardo: África revoluciona el Mundial de Norteamérica 2026

Colombia también desmontó uno de los pronósticos del economista

Uno de los errores más llamativos para el público colombiano estuvo relacionado con el recorrido de la Selección Colombia en el Mundial. El modelo matemático de Klement proyectaba que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo avanzaría desde la fase de grupos, pero quedaría eliminado en los dieciseisavos de final ante Croacia. Sin embargo, el desarrollo real del campeonato alteró por completo ese escenario. La primera ruptura ocurrió cuando Portugal no terminó como líder de su grupo, una situación que modificó los cruces previstos por el modelo. Como consecuencia, el enfrentamiento entre Colombia y Croacia nunca llegó a materializarse. En cambio, la programación oficial terminó emparejando a Colombia con Ghana en los dieciseisavos de final, dejando sin efecto una de las predicciones centrales del economista alemán y abriendo un panorama completamente diferente para la selección nacional. Este error evidencia una de las principales limitaciones de los modelos predictivos en torneos de eliminación directa: pequeñas variaciones durante la fase de grupos pueden provocar cambios en cascada que terminan alterando por completo el cuadro final proyectado.

¿Qué tan equivocado estuvo realmente Joachim Klement?