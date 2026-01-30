Colombia cerró el 2025 con una tasa de desempleo del 8,9%, ¿de cuánto fue la caída frente a 2024?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la tasa de desocupación en diciembre de 2025 se ubicó en el 8,0%. Si se compara con el mismo mes del 2024 (donde estaba en un 9,1%), vemos una caída significativa de 1,1 puntos porcentuales. En plata blanca, hay más gente ocupada en Colombia al cierre del año. Ese comportamiento se dio en un contexto de estabilidad en la participación laboral. En diciembre de 2025, la tasa global de participación fue de 64,3%, prácticamente igual a la de diciembre de 2024 (64,4%). En contraste, la tasa de ocupación sí mostró una mejora clara, al pasar de 58,5% a 59,2%, lo que confirma que el ajuste vino más por creación de empleo que por salida de personas del mercado laboral, detalló la directora del Dane, Piedad Urdinola. Además, cuando se revisa el panorama completo del trimestre octubre-diciembre 2025, la cifra de desempleo es aún más alentadora, situándose en un 7,7%. En ese trimestre, la tasa global de participación subió de 64,0% a 64,7%, un aumento de 0,7 puntos porcentuales, lo que indica que más personas salieron a buscar trabajo. Aun así, el mercado logró absorber buena parte de esa mayor oferta laboral, porque la tasa de ocupación pasó de 58,4% a 59,7%, con un incremento de 1,3 puntos porcentuales. Entérese: Medellín habría cerrado el 2025 con 100.000 desocupados; así se comportó el mercado laboral Para el trimestre, las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,1%), Cartagena (14,1%) y Sincelejo(11,4%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Pereira A.M. (7,3%), Villavicencio (7,0%) y Bogotá D.C. (6,5%).

Balance del año 2025: menos desempleo y más ocupación

En términos generales, el año 2025 fue de recuperación constante, cerrando con un promedio anual de desempleo del 8,9%. Es decir, en el acumulado anual, 2025 cerró con una tasa de desocupación promedio de un dígito, esto significó una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente a 2024, cuando el desempleo había sido de 10,2%. Por su lado, la tasa global de participación se ubicó en 64,3%, por encima del 63,9% registrado el año anterior, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 58,6%, un aumento de 1,2 puntos porcentuales frente a 2024 (57,4%). En términos simples, más colombianos salieron a buscar trabajo y una mayor proporción logró emplearse.

Brecha de género en el empleo, mujeres siguen con mayor desempleo

Aunque el panorama general es positivo, las cifras vuelven a mostrar una brecha laboral importante entre hombres y mujeres. De acuerdo con el reporte del Dane, en diciembre de 2025, la tasa de desocupación masculina fue de 6,4%, mientras que en las mujeres se ubicó en 10,1%. La diferencia fue de 3,7 puntos porcentuales, una distancia que sigue marcando el mercado laboral colombiano. En la práctica, esto significa que, pese a la mejora general, las mujeres continúan enfrentando mayores dificultades para acceder a un empleo, precisó el Dane. Siga leyendo: El desempleo en Colombia cae a 7,0% en noviembre de 2025 y marca su nivel más bajo desde 2001

Aumenta el desempleo en Medellín para el cierre del 2025

La directora del Dane, Piedad Urdinola, explicó que el mercado laboral de Medellín mostró un leve deterioro en el cierre de 2025. Entre el trimestre octubre–diciembre de 2024 y el mismo periodo de 2025, la tasa de desocupación en la capital antioqueña pasó de 7% a 7,5%, un aumento que refleja cambios importantes en la dinámica sectorial del empleo en la ciudad. Según Urdinola, algunos sectores lograron compensar parcialmente ese repunte del desempleo. El mayor aporte positivo vino de transporte y almacenamiento, que sumó 2,1 puntos porcentuales a la variación del empleo. Le siguieron las actividades profesionales, científicas y técnicas, junto con los servicios administrativos, con una contribución de 0,6 puntos porcentuales y una variación de 6,1%. También el alojamiento y los servicios de comida mostraron un comportamiento favorable, con un crecimiento de 7,8% y un aporte de 0,6 puntos porcentuales. Sin embargo, la funcionaria advirtió que varios sectores clave restaron empleo y presionaron al alza la tasa de desocupación. Información y telecomunicaciones registró una fuerte caída del 23%, con una contribución negativa de 0,7 puntos porcentuales. A esto se sumaron las actividades financieras y de seguros, que cayeron 14,9% y restaron 0,4 puntos porcentuales, y el sector de la construcción, que se contrajo 3,3% y tuvo un aporte negativo de 0,2 puntos porcentuales. En contexto: Antioquia lidera en empleo formal en Colombia: claves del nuevo estudio del mercado laboral

¿En qué sectores se está trabajando más?