¿Recuerda a Kodak? La icónica marca de fotografía está a punta de desaparecer tras 133 años de historia

Fundada en 1892, Kodak dominó durante décadas el mercado de cámaras y películas fotográficas. Sin embargo, la empresa enfrenta su mayor crisis financiera: no cuenta con financiamiento comprometido ni liquidez suficiente para cubrir su deuda, poniendo en riesgo su continuidad operativa. La noticia provocó una caída del 25% en la cotización bursátil en una sesión crítica, reflejando la creciente preocupación de los inversionistas por el futuro de esta icónica marca.

Medidas urgentes para contener la crisis

Para enfrentar la situación, Kodak anunció medidas drásticas, incluida la suspensión del plan de pensiones de sus empleados, con el fin de conservar efectivo y evitar incumplimientos inmediatos. El equipo directivo confía en pagar parte del préstamo a término antes de su vencimiento y renegociar, prolongar o refinanciar el resto de la deuda y acciones preferentes.

El plan de pensiones como solución financiera