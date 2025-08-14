¿Recuerda a Kodak? La icónica marca de fotografía está a punta de desaparecer tras 133 años de historia

Fundada en 1892, Kodak dominó durante décadas el mercado de cámaras y películas fotográficas. Sin embargo, la empresa enfrenta su mayor crisis financiera: no cuenta con financiamiento comprometido ni liquidez suficiente para cubrir su deuda, poniendo en riesgo su continuidad operativa.
Puede leer: Centroamérica sigue comprando empresas en Colombia: Primax, Éxito, Wingo y La Fazenda son algunas
La noticia provocó una caída del 25% en la cotización bursátil en una sesión crítica, reflejando la creciente preocupación de los inversionistas por el futuro de esta icónica marca.