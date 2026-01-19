La gasolina bajará alrededor de $300 en febrero, reveló el ministro de Hacienda; aquí los detalles

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló que a partir de febrero el precio del galón de gasolina registrará una reducción de alrededor de $300. Así lo confirmó en entrevista con Caracol Radio, quien explicó que el ajuste se hace tras la cancelación total de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. No obstante, hay que precisar que el equipo de comunicaciones de Hacienda sostuvo a EL COLOMBIANO que “todavía no hay una directriz clara” sobre el precio exacto en que bajaría el galón de ese combustible el próximo mes.

El precio del combustible se materializaría a partir del 1 de febrero según confirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea. Aunque no reveló la cifra exacta que se bajará el precio, Palma indicó que hay conversaciones con la cartera de Hacienda para tomar esta determinación. “Estamos revisando las cifras de manera responsable junto con el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que la promesa del señor presidente empieza a hacerse realidad desde el primero de febrero, con una disminución gradual y progresiva, pensada para cuidar la economía del país y el bolsillo de la gente”, dijo el ministro de Minas.

¿Cuánto bajaría en total la gasolina?

Pero, ¿cuánto bajaría en total la gasolina? De acuerdo con Sergio Cabrales, investigador y consultor del sector minero-energético, actualmente el país tiene un galón de gasolina $3.000 por encima del valor internacional. Tenga en cuenta que el país tiene un promedio de $16.057 en el galón de gasolina, luego del último ajuste autorizado. En otras palabras, el Gobierno tendría un margen de hasta $3.000 para bajar el galón sin tener que regresar al subsidio a la gasolina.

El diésel subirá de precio