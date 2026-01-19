Petro ordena recuperar predio donde funciona la regasificadora de Cartagena: este es el lío judicial que rodea el terreno

El presidente Gustavo Petro ordenó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recibió adelantar las acciones necesarias para devolver a la comunidad afro de Barú unos terrenos donde operaría la regasificadora de Cartagena, única terminal de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) en Colombia.
El argumento del mandatario es que los predios deben ser entregados a esa comunidad porque, según el Gobierno, fueron despojados para facilitar “la instalación de un monopolio privado de importación de gas en Cartagena”.