Petro ordena recuperar predio donde funciona la regasificadora de Cartagena: este es el lío judicial que rodea el terreno

El presidente Gustavo Petro ordenó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recibió adelantar las acciones necesarias para devolver a la comunidad afro de Barú unos terrenos donde operaría la regasificadora de Cartagena, única terminal de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) en Colombia. El argumento del mandatario es que los predios deben ser entregados a esa comunidad porque, según el Gobierno, fueron despojados para facilitar “la instalación de un monopolio privado de importación de gas en Cartagena”.

De acuerdo Petro, ese “monopolio” permitió la consolidación de un esquema “inconstitucional” que hoy impacta negativamente las tarifas de la energía eléctrica, en especial en la región Caribe. Petro calificó este negocio como “una estafa para todo el pueblo de Colombia”, al considerar que encarece de forma sustancial el costo del servicio.

Un juez ordenó devolver el predio

Hay que precisar que en ese predio pertenece a la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec). Sin embargo, la comunidad local reclama la propiedad de esos predios. De hecho, tras un proceso judicial que se extendió por más de seis años, la Fiscalía 17 Seccional de Cartagena dispuso la devolución del predio El Cayao a los habitantes nativos de la isla de Barú, al concluir que en su transferencia se habrían presentado irregularidades en la compraventa, según información reportada por Caracol Radio. La investigación se originó en una denuncia radicada el 18 de agosto de 2018, en la que se señaló a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales por presuntos delitos como fraude procesal, falsedad en documentos privados y uso de documento público falso, entre otros. En 2024 se practicaron peritajes grafotécnicos y documentales a la promesa de compraventa y a un acta de audiencia, los cuales concluyeron que las firmas no correspondían a los supuestos otorgantes. Entérese: ¿Cuánto podría bajar el galón de gasolina? Experto muestra diferencia con el precio internacional Ese mismo año, la Fiscalía vinculó al proceso a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, aunque ninguna logró intervenir formalmente al presentar poderes que no cumplían los requisitos legales. Finalmente, mediante providencia ejecutoriada emitida los días 28 y 29 de octubre de 2024, el ente acusador ordenó la restitución del predio y reconoció a los nativos de Barú como sus legítimos propietarios.

Andi advierte riesgos energéticos para el país

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, respondió a la orden del presidente Gustavo Petro de devolver el predio donde opera la Sociedad Portuaria El Cayao y advirtió que, de confirmarse esa decisión, podría tratarse de una medida “absurda” con graves consecuencias económicas y energéticas para el país. En su pronunciamiento, Mac Master señaló que la eventual restitución del terreno, en los términos planteados por el Gobierno, representaría “una de las situaciones más absurdas de la historia económica del país” y una “inmensa arbitrariedad” que terminaría generando costos para toda la Nación.