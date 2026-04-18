¿Puede el Gobierno Petro bloquear al Banco de la República? Consejo de Estado analiza demanda

La tensión entre la Casa de Nariño y el Banco de la República ha escalado de los micrófonos a los estrados judiciales. En un momento de máxima fricción económica, el Consejo de Estado ha admitido para su estudio una demanda que busca tumbar el “derecho a veto” de facto que hoy tiene el Gobierno Nacional sobre las decisiones de política monetaria. La controversia gira en torno a si la ausencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, puede paralizar legalmente la capacidad del país para ajustar sus tasas de interés.

El polémico Decreto 2520 de 1993 y el quórum del Banrep

El corazón de esta disputa jurídica es el Decreto 2520 de 1993, una norma con tres décadas de vigencia que establece los estatutos del Banco de la República. El artículo 35 de este decreto determina que para que la Junta Directiva pueda deliberar y decidir, requiere la presencia de al menos cinco de sus miembros, pero con una condición innegociable, uno de ellos debe ser el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien además preside la sesión. Esta disposición, que durante años pareció un formalismo de coordinación institucional, hoy se percibe como una vulnerabilidad tras los hechos del pasado 31 de marzo. Puede leer: “No estamos matando a nadie”: así fue la defensa del gerente del Banrep ante arremetida de Petro Ese día, en una movida sin precedentes, el ministro Ávila abandonó la reunión de tasas antes de que esta finalizara. Aunque la decisión de subir los tipos de interés en 100 puntos básicos (pasando del 10,25% al 11,25%) alcanzó a ser votada con él en la mesa, un detalle jurídico que el gerente Leonardo Villar ha enfatizado para validar el alza, el desplante dejó una herida abierta. Minutos después, Ávila citó a una rueda de prensa independiente para anunciar que el Gobierno rompía relaciones con la junta del Banco.

Germán Ávila, ministro de Hacienda.

¿Qué pasa si el ministro no asiste a la reunión del 30 de abril?

La incertidumbre sobre la próxima cita del miércoles 30 de abril es total. Si el Consejo de Estado falla a favor de la demanda, la junta podría sesionar sin la figura del ministro, garantizando que la entidad cumpla su mandato constitucional de controlar la inflación sin depender del calendario o el ánimo del Ejecutivo. Leonardo Villar, gerente general del Emiso, aclaró que, si el Gobierno se empeña en dejar su silla vacía bajo las reglas actuales, se estaría utilizando la norma para evitar que el Banco tome decisiones con la autonomía que le otorga la ley. Esta pugna no es solo técnica; es una respuesta a la visión económica del presidente Gustavo Petro. El mandatario ha calificado el incremento de tasas como “una agresión” y ha instado a Villar a “bajar los ánimos contra el pueblo colombiano”. Para Petro, encarecer el crédito es castigar el bolsillo de las familias, mientras que para el Emisor es una medida necesaria ante una inflación de marzo que cerró en 5,56%, una cifra que superó las previsiones y que sugiere que los precios aún no están bajo control.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.

Impacto en los mercados y el futuro del peso colombiano

Desde la barrera de los mercados financieros, la intervención del Consejo de Estado se ve con buenos ojos. Alejandro Cuadrado, estratega del BBVA, señaló a Bloomberg que esta revisión jurídica es positiva para el peso colombiano. El analista insiste en que, si se elimina la barrera del quórum ministerial, aumenta la probabilidad de que el Banco actúe contra la inflación sin bloqueos políticos. “Los mercados ya descuentan alrededor de 125 puntos básicos adicionales de alzas en el futuro cercano, pero el riesgo real está en la parálisis de la próxima reunión”, advierte el análisis de divisas. Mientras tanto, en el Congreso, la defensa del Banco ha sido férrea. Ante la Comisión Cuarta de la Cámara, Villar confesó que subir las tasas produce “tristeza y decepción”, pero defendió la medida como un acto de responsabilidad superior. “No es un genocidio ni estamos matando a una población”, replicó el gerente a las críticas presidenciales, insistiendo en que el dolor de corto plazo por el crédito caro es el precio para evitar el desastre de una inflación desbordada. Colombia queda ahora a la espera de un fallo que determinará si la independencia del Banco de la República es real o si depende de la asistencia de un ministro. Además: “Las tasas altas no benefician a los bancos”: BBVA insiste en fortalecer la institucionalidad

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