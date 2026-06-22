Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ideam advierte aumento de lluvias en Colombia durante esta semana y da recomendaciones por riesgo de deslizamientos

El comportamiento del tiempo entre el 22 y el 26 de junio tendrá variaciones en distintas regiones del país, con mayores precipitaciones al inicio y al cierre de la semana.

  • Las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía concentrarán los mayores acumulados de lluvia. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía concentrarán los mayores acumulados de lluvia. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry
  • El Ideam prevé lluvias variables en Colombia del 22 al 26 de junio con cambios en el tiempo del país. FOTO: Camilo Suárez
    El Ideam prevé lluvias variables en Colombia del 22 al 26 de junio con cambios en el tiempo del país. FOTO: Camilo Suárez
  • El Ideam recomienda prevenir riesgos por deslizamientos, vientos y eventos de tormentas. FOTO: Julio César Herrera
    El Ideam recomienda prevenir riesgos por deslizamientos, vientos y eventos de tormentas. FOTO: Julio César Herrera
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
bookmark

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que entre el 22 y el 26 de junio de 2026 Colombia tendrá una semana con condiciones variables de lluvia, caracterizadas por fuertes precipitaciones al comienzo y al final del periodo, y una reducción temporal hacia mediados de la semana.

El pronóstico aplica a diferentes regiones del territorio nacional y, según la entidad, se presenta en medio del inicio del fenómeno de El Niño, una condición que puede generar una disminución de las lluvias, aunque no significa su ausencia.

De acuerdo con el Comunicado Especial No. 068 del Ideam, las mayores cantidades de lluvia se concentrarán en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Por su parte, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá predominio de tiempo seco durante gran parte de la semana, aunque para el viernes se prevé un incremento de las precipitaciones.

En la región Caribe continuará la probabilidad de temperaturas máximas elevadas, especialmente en los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar, el sur de Sucre y La Guajira. Para Bogotá se espera predominio de tiempo seco con algunas lluvias de baja intensidad en zonas del occidente de la ciudad, mientras que las temperaturas oscilarán entre mínimas cercanas a los 10 grados centígrados y máximas entre 19 y 20 grados.

El Ideam prevé lluvias variables en Colombia del 22 al 26 de junio con cambios en el tiempo del país. FOTO: Camilo Suárez
El Ideam prevé lluvias variables en Colombia del 22 al 26 de junio con cambios en el tiempo del país. FOTO: Camilo Suárez

Siga leyendo: Santa Marta declaró calamidad pública por fenómeno de El Niño: es la primera ciudad de Colombia en tomar esta medida

Pronóstico del clima día por día

Martes 23 de junio

El Ideam prevé una disminución de las lluvias en las regiones Caribe y Andina, donde los eventos serán más aislados. Sin embargo, se mantendrán precipitaciones en la región Pacífica, el oriente de la Orinoquía y sectores del centro y norte de la Amazonía.

La entidad recomendó atención durante la tarde y la noche en Antioquia, Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Meta, Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá y Putumayo. También podrían presentarse lluvias en Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Casanare.

Miércoles 24 de junio

Los modelos de predicción indican que será la jornada con menor actividad de lluvias en el país. No obstante, las regiones Pacífica y Orinoquía continuarán con mayores probabilidades de precipitaciones.

Durante la noche se esperan lluvias en sectores de Antioquia, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Meta, Vichada, Casanare y Arauca. Mientras tanto, San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrán condiciones secas.

Jueves 25 de junio y viernes 26 de junio

Para la segunda mitad de la semana se pronostica un nuevo incremento de las precipitaciones en gran parte del país. Las lluvias tendrán mayor presencia en el occidente del Caribe, el norte de la región Pacífica, el centro y norte de la región Andina y extensas zonas de la Orinoquía y la Amazonía.

Los departamentos con mayores probabilidades de lluvias incluyen Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Guainía, Meta, Vichada, Casanare y Arauca.

Para el viernes se esperan lluvias y tormentas eléctricas en Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Meta, Vichada, Casanare y Arauca. Asimismo, durante la tarde y noche podrían registrarse precipitaciones en Magdalena, Bolívar, Córdoba, el golfo de Urabá, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Putumayo. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias entre moderadas y fuertes, especialmente en áreas cercanas a la isla de San Andrés.

El Ideam recomienda prevenir riesgos por deslizamientos, vientos y eventos de tormentas. FOTO: Julio César Herrera
El Ideam recomienda prevenir riesgos por deslizamientos, vientos y eventos de tormentas. FOTO: Julio César Herrera

De interés: Gobierno confirma inicio anticipado de El Niño y advierte que podría ser uno de los más intensos desde 1950

Recomendaciones ante lluvias, deslizamientos y tormentas

Ante las condiciones previstas, el Ideam pidió a la población mantenerse informada sobre el estado de las vías, especialmente en los departamentos que presentan alertas rojas por deslizamientos, priorizar los desplazamientos durante el día y reconocer los sectores con riesgo de derrumbes.

También recomendó hacer seguimiento a los reportes meteorológicos durante episodios de lluvia intensa y resguardarse en lugares seguros en caso de emergencia. Frente a tormentas eléctricas y vientos fuertes, aconsejó evitar espacios abiertos, no ubicarse debajo de árboles ni cerca de estructuras metálicas elevadas, además de asegurar techos y realizar mantenimiento preventivo a canales y sistemas de drenaje.

Sobre el riesgo de incendios de la cobertura vegetal, el Ideam llamó a la ciudadanía, visitantes y caminantes a apagar correctamente las fogatas, no dejar materiales que puedan generar fuego y reportar de manera inmediata cualquier conato de incendio ante las autoridades. Asimismo, solicitó a los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo, autoridades ambientales y organismos de socorro mantener activos sus planes de prevención y atención de emergencias durante la temporada.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos