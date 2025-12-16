x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tras renunciar a Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía lanzará su propia firma de consultoría

El reconocido economista le contó a EL COLOMBIANO que se trata de un objetivo que siempre tuvo en mente. Aquí los detalles del lanzamiento.

  • Luis Fernando Mejía lanzará su propia firma consultora. FOTO COLPRENSA
    Luis Fernando Mejía lanzará su propia firma consultora. FOTO COLPRENSA
  • Luis Fernando Mejía lanzará su propia firma consultora. FOTO COLPRENSA
    Luis Fernando Mejía lanzará su propia firma consultora. FOTO COLPRENSA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 8 horas
bookmark

El centro de pensamiento económico Fedesarrollo confirmó la semana pasada que aceptó la carta de renuncia de Luis Fernando Mejía de la dirección ejecutiva de la entidad, luego de 7 años de estar al frente de la entidad. La dimisión obedece a nuevos retos personales.

En conversación con EL COLOMBIANO, el reputado economista confesó que tomó la decisión porque lanzará su propia firma de consultoría: “Voy a dedicarme a algo que quería hacer desde hace varios años y que es un reto personal y profesional”, dijo.

Precisó que la nueva firma tendrá su inauguración a partir de enero del próximo año. El economista revelará el nombre de la nueva empresa en los próximos días.

Le puede gustar: Industria manufacturera crece en octubre, pero aún no recupera niveles previos, según la Andi

Su enfoque estará en brindar asesoría especializada en estudios sociales, económicos y también relacionados con la inteligencia artificial. “Creo que es un momento apropiado luego de más de 20 años de trayectoria profesional. Será algo interesante que voy a sumir y enfrentar”, mencionó.

La nueva empresa de asesoría contará con Mejía como senior y líder del equipo, pero también dispondrá del apoyo de algunos profesionales junior.

Luis Fernando Mejía lanzará su propia firma consultora. FOTO COLPRENSA
Luis Fernando Mejía lanzará su propia firma consultora. FOTO COLPRENSA

Adicional, Mejía seguirá vinculado y aportando sus conocimientos en algunas juntas directivas como la de Corficolombiana y EPS Sanitas.

Los aportes de Luis Fernando Mejía en Fedesarrollo

Mejía dejará el cargo en Fedesarrollo el próximo 31 de diciembre. Con esto concluye un periodo de siete años al frente de la entidad, el más prolongado en los 55 años de historia del centro de investigación económica.

Durante la administración de Mejía, Fedesarrollo fortaleció su posición como el principal centro de estudios económicos del país y uno de los más influyentes de América Latina.

Entérese: Luis Fernando Mejía renunció a Fedesarrollo tras siete años al frente de la dirección ejecutiva

El Consejo Directivo destacó que bajo su gestión la institución produjo estudios técnicos de alta calidad en áreas clave de la política económica y social, consolidando su incidencia en debates nacionales.

Durante la administración de Mejía, Fedesarrollo consolidó su liderazgo como el principal centro de estudios económicos de Colombia y uno de los más influyentes de América Latina.

Bajo su gestión, la entidad produjo estudios técnicos de alta calidad en áreas clave de la política económica y social, fortaleciendo su incidencia en los principales debates nacionales.

El Consejo Directivo resaltó el papel de Fedesarrollo en la formulación de la hoja de ruta para la reactivación económica tras la pandemia, así como su análisis técnico de las recientes reformas estructurales. Sus aportes fueron determinantes en las discusiones sobre reformas tributarias y en los estudios relacionados con las reformas pensional y laboral.

En el ámbito internacional, la institución reforzó su posicionamiento al ocupar el primer lugar en Centro y Suramérica en el Global Go To Think Tank Index de la Universidad de Pensilvania y al ser reconocida de manera recurrente entre las organizaciones más admiradas del país.

Consulte: Presidente Petro podría decretar aumento del salario mínimo tras reunión con MinTrabajo, ¿de cuánto sería?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida