x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ventas de carros eléctricos en Colombia aceleraron al 151% en septiembre: BYD, Kia y Volvo dominan el mercado

Las ventas de vehículos eléctricos y híbridos en Colombia crecieron a doble dígito en septiembre de 2025, impulsadas por marcas chinas y japonesas.

  • La entrada de nuevas marcas chinas, la reducción de precios, los incentivos tributarios y la mayor oferta de modelos SUV y compactos han impulsado una transición más acelerada hacia la movilidad sostenible. FOTO: Camilo Suárez.
    La entrada de nuevas marcas chinas, la reducción de precios, los incentivos tributarios y la mayor oferta de modelos SUV y compactos han impulsado una transición más acelerada hacia la movilidad sostenible. FOTO: Camilo Suárez.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

06 de octubre de 2025
bookmark

El sueño de la movilidad sostenible en Colombia ya no es una promesa lejana. Según el informe de Registro de Vehículos Eléctricos e Híbridos, presentado por Fenalco y la Andi, el mercado automotor cerró septiembre de 2025 con un crecimiento histórico.

En ese mes, la venta de vehículos eléctricos aumentó un 151 % frente al mismo periodo del año anterior, con 1.858 unidades vendidas, lo que equivale al 7,5% del total de vehículos comercializados en el país.

Lea más: Kia y Renault dominan las ventas de vehículos en Colombia, pero marcas chinas registran el mayor crecimiento

En el acumulado del año —entre enero y septiembre— se han matriculado 12.366 vehículos eléctricos nuevos, cifra que representa un incremento del 170 % respecto al mismo periodo de 2024, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

InfogrÃ¡fico
Ventas de carros eléctricos en Colombia aceleraron al 151% en septiembre: BYD, Kia y Volvo dominan el mercado

Los carros eléctricos más vendidos: BYD arrasa en el mercado colombiano

El dominio de las marcas chinas es cada vez más evidente. BYD se consolida como la marca líder absoluta con una participación del 54,3% en septiembre, seguida por Chevrolet (10,1%), Chery (5,1%), Kia (3,9%) y Volvo (3,3%).

Estas cinco marcas concentran el 76,6% de los vehículos eléctricos matriculados durante el noveno mes del año.

Conozca más: “Por cada peso invertido en la planta de Envigado, se generan $2,6 en el PIB nacional”: presidente de Renault-Sofasa

Entre enero y septiembre, el liderazgo se mantiene en la misma tendencia. BYD (54%), Kia (8 %), Volvo (6,4%), Chery (3,2%) y Chevrolet (3,2%), sumando el 75% del mercado total de eléctricos en 2025.

Por modelos, los carros eléctricos más vendidos en septiembre de 2025 fueron:

BYD Yuan Up (22,8% del mercado)

BYD Seagull (12,9%)

Chevrolet Spark (9,1%)

BYD Yuan Plus (8,8%)

BYD Sealion (4,4 )

Estas cinco líneas representaron el 58,1% del total de vehículos eléctricos matriculados en el país durante el mes.

InfogrÃ¡fico
Ventas de carros eléctricos en Colombia aceleraron al 151% en septiembre: BYD, Kia y Volvo dominan el mercado

En el acumulado de 2025, las mismas referencias mantienen la delantera: BYD Yuan Up (27,8%), BYD Seagull (15,8%), Kia EV5 (5,8%), Volvo EX30 (4,9%) y BYD Yuan Plus (4,3%), con una participación conjunta del 58,7%.

Lea aquí: De cada 100 carros nuevos, 11 ya son eléctricos: así Medellín pisa el acelerador entre sus lomas

Ciudades de Colombia donde más crece la movilidad eléctrica

El fenómeno no se concentra solo en Bogotá o Medellín. Ibagué lideró el crecimiento en registros de vehículos eléctricos con un impresionante aumento del 2.200%, seguida por Manizales (1.500%) y Zipaquirá (1.300%).

En el caso de los vehículos híbridos, las mayores alzas se presentaron en Manizales (791%), La Paz (267%) y Bucaramanga (229%), lo que evidencia una adopción creciente en ciudades intermedias y regiones fuera de los grandes centros urbanos.

Híbridos en alza con 72,3% en septiembre y 63,1% en el 2025

El auge no se limita a los eléctricos puros. Los vehículos híbridos —que combinan motor a combustión y eléctrico— también vivieron un crecimiento del 72,3% en septiembre, con 7.102 unidades vendidas frente al mismo mes de 2024. Esto equivale al 28,6% del total de vehículos vendidos ese mes.

Entre enero y septiembre de 2025, se registraron 46.352 unidades híbridas nuevas, con un crecimiento acumulado del 63,1% frente al mismo periodo de 2024.

Lea aquí: Estos son los retos de los vehículos autónomos en Colombia, ¿quién responde si causan un accidente?

Las cinco marcas con más matrículas de híbridos en septiembre fueron:

Suzuki (20,9%)

Toyota (14,6%)

Mazda (10,6%)

Kia (10,6%)

Renault (8,3%)

En conjunto, representaron el 65% del total de híbridos vendidos en el mes.

En lo corrido del año, Toyota lidera con 23,3%, seguida de Suzuki (16,4%), Mazda (13,1%), Kia (7,4%) y Renault (7,3%). Entre las cinco concentran el 67,5 % del mercado híbrido nacional.

Además: Cada vez más paisas compran carros eléctricos: ventas en Medellín se dispararon 195% a agosto

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida