Marco Rubio confirma que EE. UU. descarta aranceles contra Colombia y apunta sanciones directas a Petro y su círculo cercano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aclaró que Washington no impondrá aranceles adicionales a Colombia, pese al deterioro de las relaciones entre ambos países. El alto funcionario explicó que la Casa Blanca ha decidido enfocar las sanciones de forma individual contra el presidente Gustavo Petro, su familia y algunos de sus principales colaboradores, a quienes acusan de tener vínculos con el narcotráfico. “Nuestro problema con el actual presidente (Petro)... es que no está cooperando en nuestra lucha contra las drogas, y consideramos que era mejor abordarlo a nivel individual”, dijo Rubio durante una rueda de prensa en medio del viaje del presidente Donald Trump por Asia. El secretario fue enfático en señalar que las medidas no buscan afectar al pueblo colombiano ni a su economía, y descartó que el Gobierno estadounidense pretenda deteriorar las relaciones bilaterales. Lea más: Donald Trump arremetió de nuevo contra Petro, tras incluirlo en lista Clinton, y lo volvió a llamar “líder del narcotráfico”

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

EE. UU. mantiene “excelente relación” con el pueblo colombiano

Rubio subrayó que, a pesar de las tensiones políticas con Petro, Estados Unidos mantiene una relación sólida y duradera con el pueblo colombiano, el sector empresarial y las instituciones de defensa. “Nuestras relaciones con el pueblo colombiano, con su sector económico y con la mayoría de los políticos e instituciones, en particular las de defensa, son sólidas y seguirán siéndolo mucho después de que este individuo deje de ser presidente”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, en una frase que buscó marcar distancia entre el Gobierno de Petro y la nación colombiana.

El viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión del presidente Gustavo Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la “Lista Clinton”, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Esta sanción se suma a la decisión de la semana pasada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó a Petro como “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de la ayuda económica a Colombia, al acusarlo de “inacción” en la lucha contra el tráfico de drogas.

Sin castigo económico a Colombia, pero con presión militar en el Caribe