Marco Rubio tachó a Petro de “lunático” en medio de los choques por operativos de EE. UU. en el Pacífico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al presidente colombiano Gustavo Petro de “lunático”, tras el aumento de tensiones entre Bogotá y Washington por un nuevo ataque contra un supuesto barco del narcotráfico en el Pacífico.

“Creo que las autoridades colombianas, en lo que se refiere al ejército y la policía, siguen siendo muy proestadounidenses. El único problema de Colombia es su presidente lunático”, dijo Rubio a periodistas.

“El tipo es un lunático -¡un lunático!- y no está bien”, dijo Rubio.

Relacionado: EE. UU. pondría la lupa a círculo de Petro y no sobre Colombia

Las palabras del alto funcionario se dieron luego de que el gobierno colombiano pidiera a la Casa Blanca que “cese” los ataques a embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, a las que Washington acusa de transportar drogas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el miércoles dos ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Pacífico, y acompañó la información con videos de su destrucción en redes sociales.

“Colombia hace un llamado al gobierno de Estados Unidos a que cese estos ataques y lo insta a respetar las normas que dicta el derecho internacional”, reza la nota de la cancillería colombiana.

Una fuente de las fuerzas militares colombianas aseguró el miércoles que se descartó que el ataque “haya sido dentro” de la “plataforma marítima” del país, aunque aclaró que sí fue “cerca”.