Menos bebés y más mascotas: 2 de cada 3 hogares colombianos tienen un animal de compañía

En Colombia cada vez hay menos cunas y más collares. Este giro no solo está redefiniendo los vínculos afectivos, sino también los patrones de consumo: crece el gasto en productos para animales de compañía, mientras disminuye la compra de pañales o bienes para bebés.
Y es que la transformación demográfica que respalda esta tendencia ha sido evidente en la última década. Según datos de Kantar Worldpanel, la población pasó de 47,1 millones en 2015 a 52,9 millones en 2024. Sin embargo, los hogares son ahora más pequeños: en promedio, pasó de 3,3 integrantes en 2015 a 2,9 en 2024.
Esta reducción en el tamaño de las familias está estrechamente ligada al descenso sostenido de la natalidad. El Dane reportó que en 2024 nacieron 453.901 bebés, un 12% menos que en 2023. Frente a 2015, la caída es aún más marcada: 207.098 nacimientos menos, lo que equivale a una reducción del 31,3%.
Relacionado: Colombianos ya no tienen hijos: en diez años, nacimientos se desplomaron 31%
Pero mientras las cunas se vacían, otros integrantes llegan a los hogares. Cerca del 67% de los hogares colombianos —es decir, dos de cada tres— tiene al menos una mascota. En 2020 la cifra era del 48%, lo que muestra un salto de 19 puntos porcentuales en apenas cinco años. Actualmente, el 49% de los familias en el país tiene perro —frente a un promedio mundial del 34%— y el 38% convive con al menos un gato, muy por encima del 26% global.
Ese cambio también se refleja en el consumo. El 73% de los colombianos compra actualmente productos para animales, con los perros como principales destinatarios: el 56% de esas adquisiciones se dirige a ellos, un segmento que creció 9% en los últimos dos años.