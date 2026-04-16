“Seguiremos en Medellín para 2027”, Juan Gabriel Arboleda, fundador de StartCo

Medellín continúa posicionándose como uno de los principales ecosistemas de emprendimiento en América Latina, una condición que explica por qué eventos como StartCo buscan mantenerse en la ciudad. Este desarrollo de subastas de startups resultan un impulsor de innovación para la ciudad, dado a la gran cantidad de inversión que pueden llegar a mover, pero también por la visita de inversores y fondos de capital que arriban a la ciudad. Hay que recordar que StartCo nació como evento en Medellín, pero tuvo un periodo de ausencia. La subasta volvió a la ciudad en 2025 y este es su segundo año consecutivo en la capital paisa.

Startco se queda en Medellín

De cara al futuro, la permanencia de StartCo en Medellín parece cada vez más probable. En medio del evento realizado este 16 de abril en Plaza Mayor, el alcalde Federico Gutiérrez expresó su interés en que la iniciativa continúe en la capital antioqueña. “No los podemos dejar ir”, manifestó. Lea también: StartCo arranca en Medellín con una proyección de US$18 millones en negocios Ante este panorama, Juan Gabriel Arboleda, fundador de StartCo, aseguró que “muy probablemente seguiremos en Medellín” en 2027, lo que reforzaría el papel de la ciudad como epicentro del emprendimiento y la innovación en la región. La continuidad del evento también respondería al fortalecimiento del ecosistema local, que combina crecimiento empresarial, atracción de inversión y respaldo institucional.

StartCo reunió en Medellín a más de 30 startups de healthtech, uno de los sectores con mayor crecimiento en 2026. FOTO CAMILO SUÁREZ

Arboleda destacó que no es sencillo construir un ecosistema dinámico de startups, pero resaltó los avances de la capital antioqueña en este frente. Según explicó, el desarrollo ha sido impulsado por el trabajo conjunto de actores como Ruta N, la Alcaldía de Medellín y diferentes organizaciones del sector. En ese sentido, subrayó que actualmente hay cerca de 800 startups de alto impacto mapeadas en la ciudad, una cifra que, de acuerdo con las proyecciones, podría duplicarse en los próximos años.

¿Qué sectores lideran la inversión en startups?

El segmento de tecnología y software sigue concentrando la mayor parte del interés de los inversionistas. Arboleda sostuvo que el auge de la inteligencia artificial está marcando la pauta, especialmente en soluciones enfocadas en optimizar procesos y reducir costos. Conozca: La historia de la startup paisa que impulsó ventas de Coca-Cola en 20% con IA y ahora compite con firmas globales Dentro de este segmento se destacan modelos como software as a service (SaaS), que es un modelo donde el software se aloja en la nube y se accede a él por internet mediante una suscripción, eliminando instalaciones locales y permitiendo actualizaciones automáticas y un crecimiento escalable, hoy muchas de estos servicios están apalancados con inteligencia artificial. “Es muy probable que solo estas empresas levanten el 50% de los 18 millones de dólares que esperamos que se muevan en startco”, indicó Arboleda.

Adicionalmente, el ecosistema muestra oportunidades en el sector financiero, particularmente en pasarelas de pago, billeteras digitales y el desarrollo de stablecoins, que permitirían facilitar transacciones internacionales con menos barreras. Este segmento se le conoce como el fintech en el universo de las startups y podría representar alrededor del 18% de la inversión.

El ecosistema de Medellín, con cerca de 800 startups, impulsa la permanencia de eventos como StartCo hacia 2027. FOTO CAMILO SUÁREZ

Healthtech gana terreno en el ecosistema

Otro de los sectores que ha ganado protagonismo es el de tecnología en salud o healthtech. Aunque el año pasado tuvo menor participación, en 2026 ha mostrado un crecimiento significativo. Arboleda indicó que actualmente hay más de 30 compañías de este sector participando en el evento, reflejando desarrollos relevantes en soluciones tecnológicas para la salud. Este segmento concentra entre el 18% y el 19% de la inversión dentro del ecosistema. Entérese: Esta es la startup colombiana que conquista Shopify: Wizybot ya trabaja con clientes como Kim Kardashian y J Balvin

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