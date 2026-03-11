Los empleos que más están buscando las empresas del país y los salarios que están ofreciendo en 2026

Mientras miles de personas buscan trabajo cada día, las empresas también compiten por atraer talento en ciertos perfiles que a veces resultan escasos. Un análisis reciente del portal el elempleo.com permite entender qué tipos de empleos están ofreciendo las compañías, qué modalidades predominan y el entorno en el que giran las oportunidades laborales en el país. El informe muestra que el mercado sigue altamente concentrado en pocas ciudades y en algunos sectores específicos, pero también revela tendencias sobre los perfiles profesionales más demandados y los niveles salariales que suelen ofrecer las empresas.

Las ciudades donde más se ofrecen empleos

El análisis evidencia que las oportunidades laborales en Colombia siguen concentrándose en las principales capitales. Bogotá lidera ampliamente la generación de vacantes con 67,14% de las ofertas laborales publicadas. Le sigue Medellín, que concentra 12,10% de las oportunidades, consolidándose como el segundo mercado laboral del país. Después aparecen otras ciudades como Cali (5,94%), Barranquilla (4%) y Bucaramanga (2,34%). Este panorama refleja que, aunque el empleo se está expandiendo a otras regiones, las grandes ciudades siguen concentrando la mayor parte de las oportunidades laborales.

Los tipos de trabajo que más ofrecen las empresas

Las vacantes publicadas muestran que las compañías continúan buscando perfiles asociados a áreas operativas, comerciales y administrativas. Según los datos analizados, ingeniería de sistemas, computación y tecnologías de la información lideran ampliamente las profesiones más requeridas por las compañías, con una participación de 31,78% dentro de las vacantes. En segundo lugar aparece el bachillerato académico, que representa 23,02% de la demanda laboral. Este dato refleja que muchas empresas continúan necesitando personal para cargos operativos o de apoyo que no necesariamente requieren formación universitaria, pero sí habilidades básicas y experiencia práctica. Entre las profesiones universitarias y técnicas más buscadas también destacan contaduría, con 10,02%, y administración de empresas, con 9,05%, perfiles clave para la gestión financiera y administrativa de las organizaciones. El área de talento humano también muestra una demanda relevante. La Tecnología en administración de personal o administración del talento humano concentra 5,21% de las vacantes, lo que evidencia el interés de las empresas por fortalecer sus equipos de gestión de personal. Por su parte, los perfiles del sector salud continúan siendo altamente solicitados. Los auxiliares de enfermería representan 5,08% de las vacantes, seguidos por Medicina, con 4,95%, y Enfermería, con 3,87%. Finalmente, otras profesiones también mantienen presencia en el mercado laboral colombiano, como psicología, con 3,59%, y derecho, con 3,45%, áreas que siguen siendo necesarias para apoyar la gestión organizacional, el bienestar laboral y los procesos legales dentro de las compañías.

Los salarios que más se ofrecen

El comportamiento salarial también muestra patrones claros dentro del mercado laboral. Las empresas concentran la mayor parte de sus ofertas en rangos entre $1,5 y $4 millones mensuales. El 39,2 % de las vacantes se ubica entre $1,5 y $3 millones, mientras que el 33,2 % se encuentra entre $3 y $5 millones. Sin embargo, las personas tienden a postularse con mayor interés a rangos más altos, especialmente desde los $3 millones en adelante. Por ejemplo, el rango entre $5 y $10 millones concentra el 17,1 % de las postulaciones pese a representar solo el 10 % de las ofertas. Esta diferencia refleja una brecha entre las expectativas salariales del talento y lo que actualmente está ofreciendo el mercado laboral. Esto refleja una estructura laboral donde la mayoría de oportunidades se ubica en posiciones operativas o profesionales intermedias, mientras que los salarios más altos se concentran en áreas especializadas como tecnología, finanzas o dirección empresarial.

Presencialidad sigue siendo la norma

Otro hallazgo importante del informe es que, pese al crecimiento del trabajo remoto tras la pandemia, la mayoría de empresas en Colombia sigue apostando por la presencialidad. La distribución de las vacantes muestra que: 71,40% de los empleos son presenciales, 20,97% funcionan bajo un modelo híbrido y 7,63% son completamente remotos. Esto significa que, aunque el teletrabajo se mantiene en algunos sectores —principalmente tecnología o servicios digitales—, la mayoría de compañías continúa operando desde oficinas o espacios físicos. Los primeros meses del año, el mejor momento para buscar empleo. Enero lidera tanto en porcentaje de ofertas de empleo (10,06 %) como en postulaciones (11,58 %), seguido por meses como febrero y marzo, que también mantienen altos niveles de actividad. En el caso de las vacantes, después de enero aparecen mayo (9,44 %), febrero (9,28 %) y marzo (9,13 %) como los periodos con mayor publicación de ofertas. Por el lado de las postulaciones, febrero registra 10,29 %, marzo 9,53 %, julio 8,90 % y mayo 8,58 %, lo que evidencia que el primer trimestre del año es cuando más se mueven tanto las empresas como los candidatos.