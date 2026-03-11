Los empleos que más están buscando las empresas del país y los salarios que están ofreciendo en 2026

Mientras miles de personas buscan trabajo cada día, las empresas también compiten por atraer talento en ciertos perfiles que a veces resultan escasos. Un análisis reciente del portal el elempleo.com permite entender qué tipos de empleos están ofreciendo las compañías, qué modalidades predominan y el entorno en el que giran las oportunidades laborales en el país.
El informe muestra que el mercado sigue altamente concentrado en pocas ciudades y en algunos sectores específicos, pero también revela tendencias sobre los perfiles profesionales más demandados y los niveles salariales que suelen ofrecer las empresas.