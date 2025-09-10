Mineros finaliza recompra de acciones por alrededor de US$12 millones en bolsa

La compañía Mineros S.A. anunció la finalización de su programa de readquisición de acciones, ejecutado a través de un mecanismo independiente en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

El proceso, que estuvo abierto entre el 1 y el 5 de septiembre de 2025, concluyó con una demanda que superó ampliamente la oferta inicial.

De acuerdo con los resultados publicados en el Boletín Informativo No. 171 de la BVC, la empresa recibió aceptaciones por 11.377.004 acciones, equivalentes al 283% del porcentaje máximo definido.

La compañía readquirirá 3.956.885 acciones a un precio de $12.000 cada una, lo que representa una prima del 9,1% frente al precio de cierre del 5 de septiembre.

En un comunicado se lee que la fecha de cumplimiento de la operación quedó fijada para el 12 de septiembre de 2025.