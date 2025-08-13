Ministros se le plantan a la Andi y anuncian que no asistirán a su Congreso “en respaldo” a Petro

Tras la revelación de EL COLOMBIANO sobre la decisión de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) de no invitar al presidente Gustavo Petro a su evento anual más importante, el 10º Congreso Empresarial Colombiano, tres ministros anunciaron que no asistirán a la cita programada en Cartagena del 13 al 15 de agosto. En contexto: Petro no fue invitado al Congreso de la Andi en Cartagena: esta es la historia Se trata de la ministra de Comercio, Diana Morales; la de Transporte, María Fernanda Rojas, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quienes señalaron que su ausencia será “un gesto de respaldo y coherencia con el presidente de la República, quien no fue convocado a este espacio”. El primero en comunicar su decisión fue Sanguino, quien calificó como “incomprensible” la exclusión del mandatario. Según dijo, este tipo de encuentros “por su naturaleza deberían promover el diálogo tripartito”.

Agregó que el Gobierno mantiene su compromiso “inquebrantable” con la concertación y “siempre estará dispuesto a facilitar canales de entendimiento en el ámbito laboral”. Puede leer: Tras muerte de Miguel Uribe: gremios económicos piden la unión del país y celeridad en las investigaciones A su turno, la ministra de Comercio enfatizó que los encuentros gremiales “deben ser espacios inclusivos que aseguren la participación de todos los que comparten un compromiso con el desarrollo económico y social del país”. En ese sentido, recalcó que “la voz del presidente Petro resulta esencial, tanto por la institución que representa como por el liderazgo que ejerce en esta materia”.

Por su parte, la ministra de Transporte explicó que su decisión responde a un compromiso de unidad dentro del Gobierno y a la convicción de que estos escenarios deben garantizar la participación de todos los actores clave para el desarrollo nacional, empezando por el jefe de Estado. “El transporte es un motor para la economía y la integración del país. Nuestro deber como Gobierno es propiciar el diálogo y la construcción colectiva; por eso, no podemos dejar de señalar la importancia de que estos espacios sean incluyentes y representativos”, concluyó. Le puede interesar: Andi hace un llamado al Gobierno Nacional para dejar de mezclar asuntos de política interna con temas ideológicos

¿Por qué Petro no fue invitado al Congreso de la Andi?