Netflix refuerza su oferta para quedarse con Warner Bros y deja a su competidor Paramount contra las cuerdas

Netflix dio un nuevo giro en la batalla por quedarse con los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery. El gigante del streaming decidió modificar su propuesta y pasar a una oferta totalmente en efectivo, sin cambiar el valor total de la operación, estimada en US$82.700 millones, una movida que cuenta con el respaldo unánime del consejo de administración de Warner Bros y que busca cerrar definitivamente el paso a su rival Paramount. Según los términos revisados del acuerdo, Netflix ofrecerá US$27,75 por acción en efectivo a los accionistas de Warner Bros, en reemplazo de la fórmula anterior que combinaba efectivo y acciones. En su propuesta inicial, el gigante del streaming había planteado un pago de US$23,25 en efectivo y US$4,50 en acciones, esquema que ahora quedó descartado para ofrecer mayor certeza a los inversionistas.

En una presentación regulatoria, Warner Bros explicó que el cambio garantiza “certeza de valor y liquidez inmediata”, al tratarse de una contraprestación fija en efectivo proveniente de una compañía con calificación crediticia de grado de inversión. Este punto fue determinante para que el directorio respaldara de manera unánime la propuesta de Netflix. Le puede interesar: Warner rechazó oferta hostil de Paramount y todo apunta a una fusión con Netflix

Paramount intensifica la presión, pero no convence al directorio

La puja por Warner Bros ha estado marcada por la presión de Paramount, controlada por David Ellison, que no solo ajustó su oferta, sino que también emprendió una ofensiva mediática y legal para persuadir a los accionistas de que su propuesta de US$30 por acción en efectivo era superior. Sin embargo, el consejo de Warner Bros reiteró que dicha oferta resulta insuficiente al considerar “los riesgos, costos e incertidumbres” asociados. Paramount incluso acudió a un tribunal de Delaware para exigir una divulgación más rápida de información financiera, solicitud que fue rechazada por el juez al no evidenciarse un daño irreparable.

El rol de Discovery Global y la disputa por su valoración

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo con Netflix es la escisión prevista de Discovery Global, una nueva compañía que agruparía activos de televisión por cable como CNN y TNT Sports, además del servicio de streaming Discovery+. Warner Bros defendió esta estructura al señalar que permitiría a los accionistas conservar una participación en un negocio que cotizaría de forma independiente. Lea más: ¿Prefiere a Netflix? Warner Bros Discovery rechazó la contraoferta de Paramount Los asesores financieros de la compañía utilizaron tres metodologías distintas para valorar Discovery Global. El rango estimado va desde US$1,33 por acción, en el escenario más conservador, hasta US$6,86 por acción si la escisión se viera involucrada en una futura transacción. Paramount, por su parte, ha insistido en que este negocio “carece de valor”, una postura que Warner Bros rechaza.

Menor deuda y más solidez financiera, las claves de Netflix