Nike revoluciona el Mundial 2026 con siete colaboraciones entre fútbol y moda

El Mundial de fútbol siempre fue mucho más que un torneo deportivo. Pero en 2026, Nike decidió llevar esa verdad a su máxima expresión. La marca lanzó oficialmente la colección cápsula “X2”, un proyecto sin precedentes en la historia del fútbol que reúne a siete federaciones nacionales, siete diseñadores o marcas de moda, entre el streetwear, el lujo y la cultura pop; y siete organizaciones juveniles comunitarias. El resultado es un catálogo que compite tanto con otras camisetas deportivas como con las colecciones de las semanas de la moda de París y Milán. La colección estará disponible en tiendas de colaboradores y federaciones el 11 de junio, llegará a Dover Street Market el 13 de junio y se lanzará mundialmente en Nike SNKRS el 16 de junio. Siga leyendo: Nike lidera el mercado global de tenis: aquí las marcas más vendidas

El proyecto X2: cuando el fútbol dejó de ser solo deporte

Nike tomó siete de sus selecciones más icónicas: Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Corea del Sur, Países Bajos, Canadá y Nigeria, y les asignó a cada una un colaborador creativo cuya identidad de marca dialoga directamente con la cultura de ese país. Cada alianza produce ropa pre-partido, piezas de lifestyle, accesorios y un calzado especial. Y cada colección incluye el logotipo de una organización benéfica juvenil que se exhibirá en la parte delantera de las camisetas que las selecciones usarán en sus próximos partidos amistosos internacionales. Así, el fútbol comunitario entra literalmente a la cancha de los grandes. El calzado que une a todas las colaboraciones tiene nombre propio: Cryoshots. Nike transformó botas de fútbol icónicas de su archivo, como las Mercurial Vapor R9, en zapatillas para el uso cotidiano, insertando los tacos originales dentro de suelas planas y transparentes. Una forma de decir que el legado deportivo también se lleva en la calle.

Estas son las siete selecciones con sus siete historias de diseño:

Francia y Jacquemus: elegancia mediterránea en azul marino

Si hubiera que explicar Francia con una sola marca de moda contemporánea, esa sería Jacquemus. Simon Porte Jacquemus diseñó una cápsula de siete piezas centrada en una camiseta pre-partido de base azul marino con finas rayas rojiblandas, el gallo francés bordado y las dos estrellas mundialistas. La colección incluye también pantalones de chándal largos y cortos, camisetas y dos suéteres. Es la propuesta más elegante del proyecto. Una interpretación minimalista y sofisticada de los códigos de Les Bleus que bebe de la alta moda parisina sin renunciar al sportswear. La organización comunitaria vinculada es Sport dans la Ville, referente del deporte social en Francia.

Inglaterra y Palace: gótico medieval en clave skate

La colaboración más inesperada del lote. En lugar de apostar por la nostalgia futbolística o los códigos típicos del skate londinense, Palace miró hacia atrás casi mil años. La colección toma como punto de partida las vidrieras de las catedrales góticas, la iconografía de San Jorge y el lenguaje visual de la Inglaterra medieval. El resultado son gráficos en escala de grises, referencias heráldicas y camisetas con corte ajustado y transpirable. Más que un uniforme, es una pieza conceptual pensada para el coleccionismo. La organización comunitaria aliada es Football Beyond Borders.

La nueva colección de Nike X2 vincula a siete selecciones nacionales con colaboradores importantes para ropa y calzado previo a los partidos.

Estados Unidos y Virgil Abloh Archive: homenaje a un genio disruptivo

Nike rindió tributo al diseñador más influyente del lujo contemporáneo recurriendo al archivo de Virgil Abloh para vestir a la selección estadounidense. La pieza principal es una camiseta tipo rugby de manga larga, cargada de gráficos, tipografía universitaria experimental y bloques de color rojo y azul con el texto “Football America”. La propuesta conecta la estética de Off-White con la nostalgia universitaria norteamericana. Abloh, que murió en 2021, había transformado las camisetas de fútbol en objetos de deseo para una generación más pendiente de Instagram que de las gradas. Este homenaje cierra ese círculo. La organización comunitaria asociada es Coalitions for Sport Equity.

Corea del Sur y PEACEMINUSONE: G-Dragon lleva el K-pop a la cancha

G-Dragon es, antes que cualquier otra cosa, una referencia global de estilo. Mucho antes de que las casas de lujo descubrieran el potencial del K-pop, el artista surcoreano ya dictaba tendencia desde Seúl. Su marca PEACEMINUSONE aporta a la selección coreana una colección dominada por el icónico motivo floral, la margarita, fusionado con detalles de ropa de trabajo coreana moderna. Las camisetas, pantalones y calzado de la colección tienen una estética editorial que la separa por completo de cualquier propuesta deportiva convencional. Representa la fusión más directa entre cultura pop asiática y fútbol global. Le puede interesar: Con Mbappé, Luis Díaz, Messi y Vinicius: Shakira estrena video de la canción oficial del Mundial 2026; véalo aquí

Corea del Sur con PEACEMINUSONE (G‑Dragon). FOTO: Nike.

Países Bajos y Patta: identidad afro-neerlandesa en naranja

Patta lleva años funcionando como uno de los grandes puentes entre deporte, música, comunidad y streetwear desde Ámsterdam. Su colaboración con la selección neerlandesa reinterpreta el clásico León del KNVB con cadenas doradas, referencias a la historia del país y una mirada multicultural que siempre ha definido a la firma. La colección celebra la unidad neerlandesa desde la identidad urbana y la inmigración como temas de fondo. Un trabajo saturado de color y con toques señoriales que dice más sobre los Países Bajos del siglo XXI que cualquier postal turística.

Canadá y NOCTA: Drake convierte la Hoja de Arce en streetwear

La colaboración canadiense tiene la misma energía que cualquier proyecto asociado al rapero de Toronto. NOCTA, la marca de Drake, produce para Canadá gráficos agresivos, colores saturados en rojo y negro, sudaderas degradadas y camisetas de manga larga que parecen salidas de un videoclip de trap. Guiños permanentes a la hoja de arce y a los elementos de la naturaleza canadiense recorren toda la colección. Más que seguimiento deportivo, es merchandising de gira mundial. Imposible de ignorar.

Nigeria × Olaolu Slawn: explosión de arte urbano africano

Nigeria volvió a convertirse en el centro de atención. Después del fenómeno global que provocó su equipación de 2018, las expectativas con la selección africana siempre son altas. Esta vez, Nike recurrió a Olaolu Slawn, uno de los artistas urbanos más disruptivos del momento. El resultado es una explosión de grafiti, ilustración y referencias visuales que mezclan estampados animales, manchas de color y dibujos de apariencia improvisada. Un caos controlado que desprende energía pura y refleja la vitalidad del fútbol nigeriano y su patrimonio cultural.

Por qué este movimiento cambia las reglas del mercado

Nike ahora transforma la relación entre fútbol y moda. Por ejemplo, el PSG lleva años operando como laboratorio de streetwear. Las colaboraciones de Adidas con Yohji Yamamoto demostraron que una equipación podía aspirar a ser alta costura. Y el blokecore, la tendencia que mezcla camisetas retro con looks casuales, se consolidó como una de las corrientes más potentes del streetwear global en los últimos tres años. Pero X2 es una declaración de que la camiseta de fútbol ya no compite solo con otras camisetas deportivas. Ahora compite con colecciones de temporada, con drops de sneakers y con lanzamientos de artistas. Asimismo, el mercado global de camisetas de fútbol se aproxima a los 8.700 millones de dólares con un crecimiento anual del 7,2%. Los ingresos por mercado crecieron un 20% en el último año. Y el Mundial 2026, con 48 selecciones y una audiencia potencial de 5.000 millones de espectadores, es el mayor escenario comercial que esa industria ha tenido jamás.

Adidas, Nike y Puma dominan el negocio de las camisetas del Mundial 2026

El negocio de la indumentaria deportiva para el Mundial de 2026 refleja una alta concentración de mercado. Adidas, Nike y Puma vestirán a 37 de las 48 selecciones participantes, equivalente a cerca del 77% de los equipos clasificados, consolidando el dominio de estas tres multinacionales en la principal vitrina del fútbol mundial. Adidas encabeza el listado con 14 selecciones patrocinadas, seguida por Nike con 12 y Puma con 11. Más allá del componente deportivo, esta distribución evidencia una estrategia de posicionamiento global en la que cada camiseta funciona como una herramienta de mercadeo y construcción de marca. Mientras Adidas mantiene presencia en potencias históricas como Argentina, Alemania y España, Nike concentra su apuesta en selecciones con gran alcance mediático como Brasil, Francia e Inglaterra. Por su parte, Puma ha fortalecido su presencia mediante acuerdos con equipos de distintos continentes, especialmente en África. La Copa del Mundo de 2026 también marcará un récord en diversidad de proveedores. Un total de 13 marcas vestirán a las 48 selecciones participantes: Adidas, Nike, Puma, Kelme, Kappa, Umbro, Reebok, Saeta, Marathon Sports, Merooj, Capelli Sport, Jako y 7Saber.