Nubank del paisa David Vélez, único neobanco entre los cinco con más saldos de cuentas de ahorro: este es el top

El mapa de las cuentas de ahorro en Colombia empezó a moverse. Puesto que, por primera vez, un banco 100% digital logró meterse entre los cinco mayores jugadores del país por saldo administrado, un terreno históricamente dominado por entidades tradicionales.
A febrero de 2026, Nubank (Nu Holdings), fundado por el empresario paisa David Vélez, se ubicó en la quinta posición del ranking con un saldo de $5,6 billones y una participación de mercado de 5,75%, según cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Con este resultado, se consolida como el único neobanco dentro del top 10 del segmento.
Le puede interesar: Nubank rompe fronteras y se acerca a convertirse en banco en Estados Unidos