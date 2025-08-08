x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

MinTrabajo inspecciona tiendas Olímpica tras denuncias de empleados: esto dice la empresa

Según la cartera, las inspecciones se realizaron en todas las regiones del país tras recibir varias denuncias por parte de los trabajadores. La empresa respondió.

  El Ministerio de Trabajo realizó 60 inspecciones simultáneas en tiendas y droguerías Olímpica de todo el país. Foto: Cortesía
    El Ministerio de Trabajo realizó 60 inspecciones simultáneas en tiendas y droguerías Olímpica de todo el país. Foto: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El Ministerio de Trabajo realizó 60 inspecciones simultáneas en tiendas y droguerías Olímpica de todo el país, luego de recibir múltiples denuncias por parte de trabajadores de esta cadena comercial. Así lo informó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien participó personalmente en una de las visitas de verificación.

“Acompañé una de las 60 inspecciones laborales que adelantamos desde el MinTrabajo en tiendas y droguerías Olímpica. Esta actividad se realizó en todas las regiones del país, tras recibir varias denuncias por parte de los y las trabajadoras de esta misma empresa”, aseguró el jefe de la cartera.

Puede leer: Reforma laboral obliga a contratar a estas personas: lo que deben saber las empresas

El ministro también reiteró que desde el Gobierno se mantendrá una postura firme para proteger los derechos laborales y recordó a los empleadores su obligación de cumplir con las normas vigentes.

“Vamos a seguir actuando con firmeza para proteger los derechos laborales. Invitamos a todos los y las empleadoras a que se comprometan con la nueva Ley Laboral y se garanticen los derechos laborales tal y como lo ordena la ley”, dijo.

Asimismo, Sanguino enfatizó que los trabajadores pueden acudir a las sedes regionales del Ministerio si consideran que sus derechos han sido vulnerados. “Les recordamos que cuentan con una entidad de puertas abiertas en cada región del país para atender sus demandas”, puntualizó.

Entérese: Gobierno Petro anuncia “inspecciones técnicas rigurosas” en las gasolineras del país

Las inspecciones, según la cartera, buscan verificar el cumplimiento de normas como el pago de salarios, afiliación a seguridad social, jornadas laborales y condiciones dignas de trabajo, en línea con la reciente reforma laboral.

Olímpica responde a visitas del MinTrabajo

Ante estas inspecciones, la cadena de supermercados aseguró no tener conocimiento oficial sobre quejas individuales concretas por parte de sus trabajadores, y reiteró que cumple con la normativa laboral vigente.

En un comunicado, la empresa manifestó: “Desde el pasado 15 de julio hemos recibido múltiples visitas del Ministerio de Trabajo, las cuales hemos atendido con total disposición y transparencia. Reconocemos la labor de inspección, vigilancia y control de las autoridades laborales, y estamos colaborando activamente con información clara y oportuna”.

Le puede interesar: D1 se defiende de investigación de MinTrabajo por abuso laboral: “No hemos sido notificados de ningún cargo en contra”

De igual manera, Olímpica señaló que remitió una comunicación oficial al Ministerio, en la que reafirma su disposición a mantener canales de diálogo institucional, basados en la construcción conjunta y en información comprobable.

La empresa también destacó que ha implementado oportunamente las medidas establecidas en la nueva reforma laboral, como la reducción de la jornada. Además, aseguró haber reforzado sus protocolos de salud y seguridad, tanto para su personal como para proveedores y contratistas.

