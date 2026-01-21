OpenAI busca nuevas fuentes de ingresos y abre la puerta a la publicidad en ChatGPT

OpenAI confirmó que comenzará a probar publicidad en ChatGPT, un giro relevante en su modelo de negocio mientras la compañía acelera la búsqueda de recursos para financiar el desarrollo de inteligencia artificial a gran escala. La prueba inicial se realizará en Estados Unidos y estará dirigida a usuarios gratuitos y suscriptores del plan Go, la opción de menor costo del asistente.
“En las próximas semanas, nos preparamos para iniciar la prueba de publicidad en Estados Unidos para los usuarios gratuitos y del plan Go”, anunció la empresa en una publicación oficial, en la que también aclaró que las suscripciones Plus, Pro y Enterprise no incluirán anuncios.
El movimiento, que se venía discutiendo desde hace semanas en Silicon Valley, marca un punto de inflexión para el creador del chatbot más usado del mundo.
