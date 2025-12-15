OpenAI prepara el lanzamiento del “modo adulto” ChatGPT para identificar cuando son menores los que están interacutaundo

OpenAI pretende lanzar el nuevo “modo adulto” para su asistente ChatGPT durante el primer trimestre del próximo año 2026, de cara a mejorar las herramientas de detección de edad del ‘chatbot’.

Le puede interesar: El cinesta Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles

Tras anunciar un nuevo sistema de control de edad que ayudará al ‘chatbot’ a identificar cuándo está interactuando con menores de edad, la compañía liderada por Sam Altman también dio a conocer una nueva opción con la que permitirá que los adultos verificados puedan acceder a contenido erótico en sus conversaciones.

La tecnológica había anunciado que el modo adulto estaría disponible en diciembre de este año. Sin embargo, ahora OpenAI ha detallado que prevé lanzar el “modo adulto” de ChatGPT durante el primer trimestre de 2026.