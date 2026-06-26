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Organización Ardila Lülle adquiere empresa paisa que produce famosas papas premium

La integración entre Nutrium y Vector Foods quedó en manos de la SIC y uniría un portafolio con marcas como Hatsu, Bary, Tostao y MonteRojo.

  • MonteRojo ha logrado posicionarse entre las marcas de pasabocas premium más vendidas del país y tiene presencia en 15 mercados internacionales. FOTO: EL COLOMBIANO
    MonteRojo ha logrado posicionarse entre las marcas de pasabocas premium más vendidas del país y tiene presencia en 15 mercados internacionales. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 4 horas
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La Organización Ardila Lülle dio un nuevo paso para fortalecer su presencia en la industria de alimentos y bebidas. Ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) fue radicada la solicitud de integración entre Nutrium y Vector Foods, operación mediante la cual el conglomerado sumaría a su portafolio la empresa antioqueña creadora de las marcas MonteRojo y UAU! Snacks.

De acuerdo con información de Portafolio, la operación se realizará a través de Nutrium, compañía que ya agrupa marcas como Tostao, Bary y Hatsu. De obtener el visto bueno de la autoridad de competencia, el grupo incorporaría una empresa que en apenas una década logró posicionarse dentro del segmento de snacks premium en Colombia y avanzar en mercados internacionales.

Vector Foods salió a flote en 10 años

Vector Foods ya tiene 10 años de operación con una estrategia basada en la diversificación de su portafolio y la expansión hacia otros países. Como parte de ese crecimiento, la empresa lanzó en los últimos años cinco nuevos productos y una edición especial de papas fritas sabor mayonesa, con el propósito de ampliar su participación en nuevas categorías y consolidarse como uno de los principales jugadores del mercado de snacks premium en América Latina.

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La compañía también fijó una meta ambiciosa: alcanzar ventas anuales por $100.000 millones. Después de registrar ingresos superiores a $31.000 millones durante 2024 y alrededor de $50.000 millones el año pasado.

En sus primeros diez años ha acumulado ventas superiores a $115.000 millones, cifra que supera los $122.000 millones al incluir los resultados de UAU! Snacks.

Mercado en 15 países

Actualmente, Vector Foods tiene presencia en 15 países, entre ellos Ecuador, Panamá y Paraguay. El negocio internacional representa cerca del 10% de sus ingresos, mientras que en Colombia sus productos se comercializan en cadenas como Éxito, Olímpica, Cencosud, Farmatodo y Alkosto.

Dentro del mercado nacional, MonteRojo se ha consolidado como una de las marcas de pasabocas más vendidas en las tiendas Carulla y Grupo Éxito, fortaleciendo su posicionamiento dentro de la categoría premium.

La apuesta por ampliar el portafolio

En los últimos meses, la compañía reforzó su oferta con nuevos productos. MonteRojo incorporó crispetas en sabores Cookies & Cream, Brownie Arequipe y Caramelo Salado, además de mezclas de frutos secos y una línea de cornitos elaborados con maíz.

Por su parte, UAU! Snacks presentó Ditos, un snack extruido de maíz, así como una línea de galletas de avena veganas enriquecidas con nutrientes y disponibles en varios sabores.

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