Organización Ardila Lülle adquiere empresa paisa que produce famosas papas premium

La Organización Ardila Lülle dio un nuevo paso para fortalecer su presencia en la industria de alimentos y bebidas. Ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) fue radicada la solicitud de integración entre Nutrium y Vector Foods, operación mediante la cual el conglomerado sumaría a su portafolio la empresa antioqueña creadora de las marcas MonteRojo y UAU! Snacks.
De acuerdo con información de Portafolio, la operación se realizará a través de Nutrium, compañía que ya agrupa marcas como Tostao, Bary y Hatsu. De obtener el visto bueno de la autoridad de competencia, el grupo incorporaría una empresa que en apenas una década logró posicionarse dentro del segmento de snacks premium en Colombia y avanzar en mercados internacionales.