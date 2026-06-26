Organización Ardila Lülle adquiere empresa paisa que produce famosas papas premium

La Organización Ardila Lülle dio un nuevo paso para fortalecer su presencia en la industria de alimentos y bebidas. Ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) fue radicada la solicitud de integración entre Nutrium y Vector Foods, operación mediante la cual el conglomerado sumaría a su portafolio la empresa antioqueña creadora de las marcas MonteRojo y UAU! Snacks. De acuerdo con información de Portafolio, la operación se realizará a través de Nutrium, compañía que ya agrupa marcas como Tostao, Bary y Hatsu. De obtener el visto bueno de la autoridad de competencia, el grupo incorporaría una empresa que en apenas una década logró posicionarse dentro del segmento de snacks premium en Colombia y avanzar en mercados internacionales.

Vector Foods salió a flote en 10 años

Vector Foods ya tiene 10 años de operación con una estrategia basada en la diversificación de su portafolio y la expansión hacia otros países. Como parte de ese crecimiento, la empresa lanzó en los últimos años cinco nuevos productos y una edición especial de papas fritas sabor mayonesa, con el propósito de ampliar su participación en nuevas categorías y consolidarse como uno de los principales jugadores del mercado de snacks premium en América Latina. Le puede gustar: Monterojo, la marca paisa que ya es la segunda empresa de pasabocas más vendida en Colombia La compañía también fijó una meta ambiciosa: alcanzar ventas anuales por $100.000 millones. Después de registrar ingresos superiores a $31.000 millones durante 2024 y alrededor de $50.000 millones el año pasado. En sus primeros diez años ha acumulado ventas superiores a $115.000 millones, cifra que supera los $122.000 millones al incluir los resultados de UAU! Snacks.

Mercado en 15 países