¿Por qué a los cafeteros del Suroeste les preocupa el nombramiento de mano derecha de Quintero en Cooperativa de los Andes?

En una asamblea realizada este jueves, 10 de diciembre, en Medellín, se confirmó que la Cooperativa de Caficultores de Andes (de los Andes), intervenida desde 2019, retomará sus servicios gracias a un plan de viabilización impulsado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), en coordinación con la Superintendencia de Economía Solidaria y distintos actores del sector. La reunión contó con un quorum del 99,99% y el acuerdo fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, una decisión del Gobierno Nacional encendió las alarmas entre los caficultores.
Se conoció que la Supersolidaria designó a Óscar de Jesús Hurtado Pérez —mano derecha de Daniel Quintero y quien quedó encargado de la Alcaldía de Medellín tras la renuncia del entonces mandatario— como nuevo contralor de la Cooperativa. La decisión fue revelada en primicia por EL COLOMBIANO, y el nombramiento cayó como un baldado de agua fría entre los cafeteros, que temen un giro político en de los Andes.