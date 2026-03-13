Gobierno Petro culpa al petróleo por alza de la inflación y minimiza impacto de su salario mínimo

El Ministerio de Hacienda elevó su proyección de inflación para 2026 a 5,8%, una cifra que supera ampliamente la meta del 3% fijada por el Banco de la República.
Según el Gobierno, el incremento en el pronóstico se explica principalmente por factores externos y choques de costos, mientras que el impacto del salario mínimo sería “marginal”.
En un comunicado divulgado este 12 de marzo, la cartera de Hacienda aseguró que la nueva estimación incorpora varios riesgos macroeconómicos, especialmente el aumento de los precios internacionales del petróleo, las presiones en alimentos y el contexto monetario.
Sin embargo, la explicación oficial abrió un debate entre economistas, quienes cuestionan la consistencia de las proyecciones y la lectura que hace el Gobierno sobre las causas de la inflación.