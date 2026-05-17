Fuerte dardo de Paloma Valencia a De la Espriella: “Ojalá Álex Saab no contrate un candidato como abogado”

En medio de la campaña presidencial que se acerca a la primera vuelta este 31 de mayo, se da la deportación del empresario barranquillero Álex Saab Morán desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Por eso, la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, no tardó en reaccionar desde Santander, aprovechando la coyuntura para lanzar un dardo a su principal rival en la derecha, Abelardo De La Espriella.
En respuesta a medios de comunicación, en su cierre de campaña en Santander, Valencia expresó: “Debe estar buscando abogado, ¿no? Ojalá se conozca toda la verdad y que Álex Saab no vaya a contratar a ningún candidato de abogado. Ni de otro partido, ni de otra candidatura”.
Aunque no pronunció explícitamente el nombre de De La Espriella, la alusión fue directa, ya que el hoy también aspirante presidencial fue el representante legal de Saab durante años, un vínculo del pasado que hoy se convierte en polémica en pleno debate electoral.
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Valencia enfatizó la gravedad de lo que representa la deportación de Saab a la justicia norteamericana. “Es importante porque era el lavador de plata de Maduro, de la tiranía de Venezuela. Ahí aparece información no solamente de gente que está esperando ser presidente de Colombia, sino de gente que es presidente de Colombia”, aseguró de forma categórica, sugiriendo que las declaraciones del empresario comprometerían directamente al mandatario Gustavo Petro.