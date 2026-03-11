Sin reducción de $500 en gasolina, inflación de febrero subiría a 5,38% en Colombia

Cuando el mercado financiero anticipaba un segundo repunte de la inflación en el año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sorprendió al reportar que el costo de vida en febrero se ubicó en 5,29%, por debajo del 5,5% que proyectaban la mayoría de analistas.
Pese a la leve moderación, un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advierte que el alivio inflacionario no elimina los riesgos de nuevas presiones en los próximos meses.
El centro de estudios calcula que, sin la reducción de $500 aplicada por el Gobierno al precio del galón de gasolina en febrero, la inflación anual habría escalado hasta 5,38%.
