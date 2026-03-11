Sin reducción de $500 en gasolina, inflación de febrero subiría a 5,38% en Colombia

Cuando el mercado financiero anticipaba un segundo repunte de la inflación en el año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sorprendió al reportar que el costo de vida en febrero se ubicó en 5,29%, por debajo del 5,5% que proyectaban la mayoría de analistas. Pese a la leve moderación, un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advierte que el alivio inflacionario no elimina los riesgos de nuevas presiones en los próximos meses. El centro de estudios calcula que, sin la reducción de $500 aplicada por el Gobierno al precio del galón de gasolina en febrero, la inflación anual habría escalado hasta 5,38%. Conozca más: MinHacienda confirmó rebaja de $500 en precio de galón de gasolina desde 1° de marzo

¿Cuál es el impacto del precio de la gasolina en Colombia en la inflación del 2026?

El centro de pensamiento aseguró que dicha moderación no obedeció a una corrección de precios ni a una menor demanda, sino a “alivios puntuales en regulados” que contrarrestaron las presiones en componentes de la canasta familiar. El informe reveló que los servicios concentraron la mayor intensidad, con una variación anual que pasó de 6,33% en enero a 6,45% en febrero y una contribución de 2,90 puntos porcentuales a la inflación total, es decir, 55% del indicador. Los alimentos también registraron una aceleración relevante, aportando 1,1 pps, con una variación anual que pasó de 5,11% en enero a 5,84% en febrero, su nivel más alto desde noviembre del año anterior. Los bienes continuaron la tendencia al alza con una variación anual de 3,0%, frente a 2,9% de enero. En contexto: Golpe al bolsillo: yuca, plátano y tomate de árbol, alimentos que más subieron de precio en el último año De hecho, Anif indicó que la única categoría que se desaceleró fue regulados, al pasar de 5,5% en enero a 4,0% en febrero, con una contribución de 0,78 pps a la inflación anual.

¿Qué pasa en Colombia con el precio de la gasolina?

“Según nuestras estimaciones, la reducción de $500 en el precio del galón de gasolina corriente representó cerca de 7% de la inflación mensual y, de no haberse adoptado, los combustibles habrían generado una contribución mensual positiva de 0,08 pps, llevando la variación mensual del IPC a 1,16% y la inflación anual de febrero a 5,38%, es decir, por encima de 5,35% registrado en enero”, explicó el centro de pensamiento. El informe concluye que la lectura de la inflación cambia considerablemente si se excluyen los rubros de electricidad, gas y combustibles. En ese escenario, Anif calcula que habría llegado a 5,88% en febrero, por encima de 5,80% registrado en enero. Si se desagrega el sector de regulados, la electricidad aportó -0,57 pps a la variación anual, reflejo de la mejora en los niveles de los embalses, lo que llevó a que el precio promedio en bolsa se ubicara en $124 por kWh en febrero, un descenso de 71,6% frente al mismo mes del año anterior. En el caso de los combustibles, contribuyeron con -0,45 pps, producto de la rebaja en $500 por galón que decretó el Gobierno para febrero. El gas domiciliario también restó al indicador por un efecto base, ya que este rubro registró un alza mensual de 14% en febrero de 2025 por ajustes tarifarios en varias ciudades, que en algunos casos llegaron hasta 36%. Le puede interesar: Es oficial: Gobierno Petro firma decreto que rebaja $500 el precio de la gasolina desde febrero “Sumado a esto, al excluir el comportamiento de los precios del gas, la inflación sin estos tres componentes alcanzó 6,00% en febrero, en comparación con 5,76% registrado el mes anterior”, dice el informe.

Proyecciones de la inflación para 2026