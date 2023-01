Al igual que las personas, el Estado necesita créditos para cubrir los gastos que tiene porque el ingreso corriente no alcanza para todo. En este sentid o, el Gobierno debe pedir prestado dinero para financiar gastos como salud, educación, entre otros, por medio de un mecanismo conocido como títulos de deuda pública o TES , prometiendo ganancias económicas a aquellos que decidan invertir.

En este sentido, desde la óptica del analista económico Jorge Restrepo, en sí, estas subastas no significan que esté aumentando ese interés por parte de los inversionistas, sino que la tasa de interés que está pagando en este momento el Gobierno por la deuda está muy alta.

Los TES o títulos de deuda pública son ser atractivos para los inversionistas que no quieren correr tantos riesgos, pues los gobiernos tienden a ser “buena paga”. Y aunque el MinHacienda resaltó una “sólida demanda por parte del mercado”, para algunos analistas si bien esto es una señal positiva en término de confianza, también se debe a unas tasas de interés altas.

Deuda más cara

Si bien la tasa de interés a la que el Gobierno consiguió financiación en los mercados a comienzos de 2021 fue de entre 5% y 6%, esta fue aumentando y cerró ese año en niveles de 8%. Así, desde inicios de 2022 la tendencia siguió al alza y a la fecha ya se ubica en un 13%.

De esta manera, para la primera y segunda emisión de corto plazo de este 2023, el Gobierno tendrá que pagar más del doble de lo que definió hace un año cuando los primeros días de enero también anunció sus colocaciones de TES, con un monto de $250.000 millones de deuda, pero esa vez a una tasa del 5,6%.

Para Gandini, esas tasas tan altas marcan un aumento de riesgo, ya que tienen un impacto en la sostenibilidad de la deuda y, por ende, es un factor que revisan las calificadoras.

Por su parte, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, opinó que el problema no es que la emisión de deuda sea o no inconveniente por las altas tasas de interés prevalecientes, sino que el lío, a su juicio, es que el programa de gasto público sea tan alto que requiera del endeudamiento para financiar lo que no se alcanza a costear con recursos tributarios.

Cabe anotar que, según los analistas, el aumento que ha tenido dicha tasa se explicaría tanto por factores internacionales como locales, como los incrementos en las tasas de interés de Estados Unidos o la incertidumbre por una posible recesión, lo cual hace que las exigencias de los inversionistas por su capital sean mucho mayores.