¿Por qué el dólar está en $3.800 en Colombia? Conozca cinco razones, según analistas

El dólar cerró la jornada de ayer a la baja con un precio de $3.851,70, lo cual representó una caída de $39,49 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, de $3.891,19. La divisa no estaba en ese umbral desde el 29 de mayo de 2024.
Es decir, la TRM certificada para hoy fue de $3.852,16, una diferencia de casi $40 con el dato de la TRM de ayer.
Los analistas consultados aseguraron que este comportamiento se explica por más posibles recortes de la Reserva Federal, la pérdida de tracción del dólar en mercados internacionales, el carry trade, la inflación en Colombia y los datos del petróleo.
