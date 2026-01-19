La gasolina bajará alrededor de $300 en febrero, reveló el ministro de Hacienda; aquí los detalles

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló que a partir de febrero el precio del galón de gasolina registrará una reducción de alrededor de $300.
Así lo confirmó en entrevista con Caracol Radio, quien explicó que el ajuste se hace tras la cancelación total de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
No obstante, hay que precisar que el equipo de comunicaciones de Hacienda sostuvo a EL COLOMBIANO que “todavía no hay una directriz clara” sobre el precio exacto en que bajaría el galón de ese combustible el próximo mes.