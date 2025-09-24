Presupuesto 2026 en Colombia: Cepeda alerta “jugadita” del petrismo para romper quórum y aprobarlo por decreto

El senador conservador Efraín Cepeda lanzó una fuerte advertencia sobre lo que considera una estrategia del petrismo para forzar que el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 se apruebe por decreto.
Según el congresista, la maniobra consistiría en romper el quórum de las sesiones de la Comisión Cuarta del Senado, impidiendo el debate parlamentario y dejando la puerta abierta para que el Gobierno adopte el proyecto presentado inicialmente.
Cepeda fue enfático: “Lo que más preocupa es la nueva modalidad de romper el quórum para que exista una dictadura fiscal. Si ese filisteísmo prospera, ¿para qué entonces el presupuesto general de la nación que por Constitución debe pasar por el Congreso?”.
El senador pidió “seriedad en la discusión” y recordó que el presupuesto debe votarse “a voto limpio, una vez se gana, una vez se pierde”, pero sin eludir el debate público.