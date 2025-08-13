¡Atención! Gigante hondureño adquiere operaciones de Primax en Colombia: aquí los detalles del negocio

La popular Primax Colombia informó de un acuerdo con un gigante hondureño para adquirir la totalidad de sus operaciones en Colombia.

Así lo explicó este 13 de agosto de 2025 tras firmar una compraventa de acciones entre Inversiones Piuranas S.A. y Global Monastir S.L. (vendedores) y empresas afiliadas a Uno Corp (compradores).

El contrato establece que el conglomerado hondureño adquirirá la totalidad de las acciones que los vendedores tienen en Primax Colombia, lo que dará paso al control total de la compañía por parte del grupo centroamericano.

Sin embargo, el cambio de control aún no se ha hecho efectivo. La operación está sujeta a la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dentro del régimen de control previo de integraciones empresariales. El cierre se realizará únicamente cuando se obtenga esta autorización.

Grupo Romero (conglomerado dueño del Primax) indico que con este negocio también se establece una alianza estratégica para las operaciones de Primax en Perú y Ecuador, la cual será liderada por Uno Corp.