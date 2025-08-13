x

¡Atención! Gigante hondureño adquiere operaciones de Primax en Colombia: aquí los detalles del negocio

Primax cuenta con más de 1.000 estaciones de servicio en Colombia y factura más de 10 billones de pesos anuales.

  • FOTO EL COLOMBIANO.
    FOTO EL COLOMBIANO.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

13 de agosto de 2025
bookmark

La popular Primax Colombia informó de un acuerdo con un gigante hondureño para adquirir la totalidad de sus operaciones en Colombia.

Así lo explicó este 13 de agosto de 2025 tras firmar una compraventa de acciones entre Inversiones Piuranas S.A. y Global Monastir S.L. (vendedores) y empresas afiliadas a Uno Corp (compradores).

El contrato establece que el conglomerado hondureño adquirirá la totalidad de las acciones que los vendedores tienen en Primax Colombia, lo que dará paso al control total de la compañía por parte del grupo centroamericano.

Lea también: Petrolera Saudi Aramco compraría la distribuidora de combustibles Primax

Sin embargo, el cambio de control aún no se ha hecho efectivo. La operación está sujeta a la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dentro del régimen de control previo de integraciones empresariales. El cierre se realizará únicamente cuando se obtenga esta autorización.

Grupo Romero (conglomerado dueño del Primax) indico que con este negocio también se establece una alianza estratégica para las operaciones de Primax en Perú y Ecuador, la cual será liderada por Uno Corp.

¿Quién es Uno Corp, conglomerado que compró Primax?

Uno Corp es un conglomerado con más de tres décadas de experiencia en la distribución de combustibles en Centroamérica y parte de Sudamérica. Actualmente, opera en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Colombia.

La compañía tiene negocios en Colombia y administra una red de más de 1.800 estaciones de servicio y gestiona marcas como UNO, Shell (bajo licencia en algunos mercados) y Biomax. Además, ha diversificado sus operaciones hacia aviación, lubricantes, bitumen y tiendas de conveniencia, con más de 280 puntos de venta bajo las marcas Pronto y Select.

En otras noticias: Policía peruana detuvo a dos topógrafos colombianos en la isla Santa Rosa: esto explicaron

Se estima que Primax tiene más de 1.000 estaciones de servicio en Colombia. Factura más de 10,47 billones de pesos anuales, según información de la Superintendencia de Sociedades.

Sus utilidades cerraron en 157.790 millones de pesos en 2024, lo que representó un crecimiento del 80% frente a las ganancias de 2023.

Entérese: Fracking en EE. UU. le salva el año a Ecopetrol en medio de la peor caída de utilidades desde la pandemia

