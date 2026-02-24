Argos transformará su negocio de cemento en Colombia con millonaria inversión en inteligencia artificial

Cementos Argos, empresa del Grupo Argos, anunció que destinará más de 50 millones de dólares (cerca de $200.000 millones) en inversiones de capital en Colombia durante este 2026.
La decisión fue aprobada por la junta directiva y reafirma que el país continúa siendo una prioridad estratégica para la compañía antioqueña. Los recursos estarán enfocados en robustecer y modernizar sus operaciones para generar mayor valor a los clientes.
