Argos transformará su negocio de cemento en Colombia con millonaria inversión en inteligencia artificial

Cementos Argos, empresa del Grupo Argos, anunció que destinará más de 50 millones de dólares (cerca de $200.000 millones) en inversiones de capital en Colombia durante este 2026. La decisión fue aprobada por la junta directiva y reafirma que el país continúa siendo una prioridad estratégica para la compañía antioqueña. Los recursos estarán enfocados en robustecer y modernizar sus operaciones para generar mayor valor a los clientes. Puede leer: Cementos Argos evalúa volver a Venezuela tras 20 años de haber sido expropiada por Hugo Chávez

Modernización de cemento, concretos y agregados

El plan de inversión contempla el fortalecimiento de las operaciones de cemento, concretos y agregados, con el objetivo de elevar los estándares de confiabilidad, eficiencia operacional y productividad. Según la compañía, los recursos permitirán potenciar las capacidades productivas y mejorar el desempeño de sus activos, en línea con las necesidades del mercado colombiano. Vea aquí. De CEO de Cementos Argos a la presidencia del Grupo: este es el perfil de Juan Esteban Calle, quien sucederá a Jorge M. Velásquez “Es una decisión estratégica que refleja nuestra confianza en el país y nuestro compromiso con quienes construyen su desarrollo. Estas inversiones nos permiten elevar la productividad, optimizar costos y fortalecer la confiabilidad de nuestra operación, para seguir acompañando a nuestros clientes con calidad, continuidad y valor agregado en cada proyecto”, afirmó Carlos Horacio Yusty, vicepresidente de la Regional Colombia de Cementos Argos.

La IA permitirá a la empresa optimizar procesos operativos, acelerar eficiencias en el uso de combustibles y maximizar la productividad a lo largo de toda la cadena de valor. Foto: Cortesía Argos

Inteligencia artificial para optimizar procesos y reducir costos de Argos

Un componente central del plan será la incorporación de soluciones de inteligencia artificial de última generación, incluidas capacidades de IA generativa. La empresa explicó que estas herramientas permitirán optimizar procesos operativos, acelerar eficiencias en el uso de combustibles y maximizar la productividad a lo largo de toda la cadena de valor. La apuesta tecnológica forma parte de la estrategia de excelencia operacional y del programa “De la mina al mercado”, iniciativa con la que Argos busca fortalecer integralmente su operación y traducir ese desempeño en soluciones de mayor valor para sus clientes. Le puede interesar: Estas fueron las tres megamovidas empresariales que sacudieron a Colombia en 2025

Confianza en la economía colombiana: Argos