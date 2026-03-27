Crece tensión entre EE. UU. y China por el Canal de Panamá: Washington acusa a los chinos de retener buques panameños

La tensión comercial entre Estados Unidos y China sumó un nuevo capítulo tras las acusaciones de Washington sobre presuntas detenciones de barcos panameños en puertos chinos.
La Comisión Federal Marítima estadounidense aseguró que China ha incrementado significativamente las inspecciones a buques con bandera de Panamá. Según el organismo, estas acciones superan los niveles históricos y se realizan bajo el argumento de controles del Estado rector del puerto.
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En un comunicado, la entidad explicó que “China ha impuesto un incremento drástico en las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos bajo el pretexto del control del Estado rector del puerto, muy por encima de los niveles históricos”.
Además, indicó que estas medidas “parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison”.