¡Aproveche, pues! Abren convocatoria para que 10.000 pymes de Medellín creen su primer agente de IA gratis

Medellín es una ciudad que va a un ritmo tan frenético que cada minuto sin respuesta puede significar una venta perdida. Por esta razón, Meteor, plataforma especializada en soluciones digitales, lanzó el reto “3 días, un agente de IA”, el cual tiene como meta que panaderías, tiendas de barrio, consultorios médicos, e-commerce y otros negocios tradicionales puedan dar el salto tecnológico sin invertir dinero ni esperar meses para ver resultados.
“Este no es el chatbot rígido de antes. Es un empleado digital que entiende, responde y actúa en tiempo real, capaz de vender, agendar y acompañar clientes de forma natural”, explicó Daniel Vargas, cofundador de Meteor.
Según datos de la plataforma, las empresas que ya probaron el sistema reportaron 40 % menos tiempo operativo y 30 % más ventas cerradas, al integrar la herramienta con canales como WhatsApp, Instagram y Facebook.
