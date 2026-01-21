Concierto de Bad Bunny: ¿qué hacer si le cancelan el Airbnb en Medellín?

La avalancha de turistas que llegará a Medellín por los tres conciertos de este fin de semana de Bad Bunny como parte de su gira, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, disparó los precios del hospedaje y el transporte, pero también destapó una ola de denuncias por cancelaciones de última hora en plataformas como Airbnb y Booking, presuntamente para volver a ofrecer los inmuebles a valores mucho más altos.
Contexto: En Medellín estarían cancelando reservas de hospedajes para concierto de Bad Bunny, ¿para cobrar más?
En redes sociales, especialmente en X y TikTok, decenas de asistentes al evento han denunciado que sus reservas fueron canceladas bajo excusas como “fugas de gas”, “problemas estructurales” o “fuerza mayor”, dejándolos sin alojamiento a pocos días del concierto y obligándolos a buscar opciones, cuando ya el sector de hospedaje anda colapsado, con precios que llegan a cifras desorbitadas, con alojamientos ofrecidos por más de 90 millones de pesos.