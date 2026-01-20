x

Bad Bunny en Medellín: esta es la millonaria cifra que dejarán los tres conciertos del artista

El 23, 24 y 25 de enero, el cantante puertorriqueño se presentará en el Estadio Atanasio Girardot. Estos serán los únicos conciertos que Bad Bunny realizará en Colombia en el marco de su sexta gira mundial.

  • Esta es la sexta gira mundial de Bad Bunny. FOTO: Edwin Rodriguez
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Este viernes, el cantante puertorriqueño regresará a Medellín con DeBÍ TiRAR MáS FoTOS World Tour. El 23, 24 y 25 de enero, Bad Bunny ofrecerá tres shows en el Estadio Atanasio Girardot, con los que se inaugurará el calendario de eventos de entretenimiento de la capital antioqueña.

Estos espectáculos serán los únicos que dará el artista en Colombia en el marco de esta gira, que cuenta con 57 fechas y que también pasará por Europa, Asia, Oceanía y Norteamérica. La demanda masiva de los conciertos –que convirtieron a Bad Bunny en el primero y único cantante en lograr sold out en tres fechas en menos de 24 horas en Colombia– dejará una multimillonaria suma de dinero para Medellín.

De acuerdo con datos del Sistema de Inteligencia Turística de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, los shows generarán aproximadamente 36,1 millones de dólares. Esta cifra proviene de los gastos que se proyecta realizarán los turistas que visitarán la ciudad durante ese fin de semana.

“Más de 40.000 personas asistirán a los eventos diariamente y, adicional a eso, esperamos una ocupación hotelera del 65%. Durante este 2026 tenemos un gran calendario de eventos y de entretenimiento para la ciudad”, aseguró Ana María López, secretaria de Turismo y Entretenimiento.

La proyección realizada por la Alcaldía incluye los principales gastos de un turista, como alojamiento, transporte, alimentación, compras y actividades recreativas.

Esta es la segunda vez que Bad Bunny se presenta en Medellín. La primera fue en 2022, con su gira World’s Hottest Tour. En esa ocasión, de acuerdo con cifras oficiales, sus dos conciertos le dejaron alrededor de 12 millones de dólares a la ciudad, generaron una ocupación hotelera del 90% e impulsaron el turismo con la llegada de más de 10.000 visitantes.

¿Cómo serán los conciertos de Bad Bunny en Medellín?

Desde el fin de semana pasado se adelanta en el Atanasio el montaje del escenario que utilizará el puertorriqueño para sus shows. Habrá dos espacios: una tarima principal y otra conocida como La casita, que es la que ha generado mayor expectativa durante la gira que comenzó en noviembre de 2025 en República Dominicana, pues es allí donde suele presentar a los invitados especiales.

Como reveló EL COLOMBIANO, uno de los artistas encargados de abrir el espectáculo será el grupo Chuwi, también de Puerto Rico, quienes se presentaron en los Latin Grammy 2025 junto al cantante.

Utilidad para la vida