Tres municipios antioqueños figuran entre los 10 mejor administrados de Colombia

El Departamento Administrativo de la Función Pública publicó la edición 2025 del Índice de Desempeño Institucional (IDI), que evalúa la gestión y el desempeño de las entidades públicas, entre ellas las alcaldías municipales. Los resultados se presentan en una escala de 1 a 100, en la que 100 corresponde al puntaje máximo posible.
Con base en esa evaluación, La República analizó los datos y extrajo los 100 municipios con mejor desempeño, de acuerdo con Función Pública, en un listado que incluye a 21 municipios Pdet, es decir, que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.