Tres municipios antioqueños figuran entre los 10 mejor administrados de Colombia

El Departamento Administrativo de la Función Pública publicó la edición 2025 del Índice de Desempeño Institucional (IDI), que evalúa la gestión y el desempeño de las entidades públicas, entre ellas las alcaldías municipales. Los resultados se presentan en una escala de 1 a 100, en la que 100 corresponde al puntaje máximo posible. Con base en esa evaluación, La República analizó los datos y extrajo los 100 municipios con mejor desempeño, de acuerdo con Función Pública, en un listado que incluye a 21 municipios Pdet, es decir, que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Así se movió el top 100

Funza, en Cundinamarca, nuevamente fue el municipio de mejor gestión y administración y repitió el primer lugar, tal como en 2024. Este año logró un puntaje de 98,9 sobre 100, impulsado por su desempeño en indicadores relacionados con planeación, talento humano, gestión para resultados, control interno, gobierno digital, transparencia y servicio a la ciudadanía. El podio lo cerraron dos municipios de Antioquia: Sabaneta y Fredonia, con 98,7 y 98,1 puntos sobre 100, respectivamente. Mientras Sabaneta representa uno de los principales centros urbanos del Valle de Aburrá, Fredonia es un municipio del Suroeste antioqueño que cuenta con una economía basada en la agricultura. Ambos lograron ubicarse entre las administraciones locales mejor calificadas del país.

El top cinco lo completaron Íquira, municipio ubicado en el occidente del Huila, y La Gloria, en el sur del Cesar. Ambas administraciones obtuvieron un puntaje de 97,9 sobre 100. Redondearon el top 10 Envigado, ubicado en el Valle de Aburrá (Antioquia) (97,6 puntos), Villa de San Diego de Ubaté, en la provincia de Ubaté (Cundinamarca) (97,4), Valparaíso, en el sur de Caquetá y primer municipio Pdet del listado (97,2), Cartagena de Indias, capital de Bolívar y distrito turístico, histórico y cultural (97,1) y Hobo, en el centro del Huila, también con 97,1.

Del puesto 11 al 20 aparecieron Cantagallo (Bolívar), Bahía Solano (Chocó), Pailitas (Cesar), Algeciras (Huila), Mosquera (Cundinamarca), San Juan del Cesar (La Guajira), Itagüí (Antioquia), La Vega (Cundinamarca), San Sebastián de Buenavista (Magdalena) y El Doncello (Caquetá). En ese grupo sobresalen cuatro municipios Pdet: Cantagallo, Algeciras, San Juan del Cesar y El Doncello.

Por departamentos, Cundinamarca fue el que más municipios ubicó entre los 100 mejores del Índice de Desempeño Institucional, con 19 alcaldías. Le siguieron Chocó, con 12; Huila y Cauca, con 10 cada uno; y Antioquia y Boyacá, con nueve municipios. La distribución muestra que el buen desempeño administrativo no se concentra únicamente en las grandes ciudades, sino que también está presente en municipios intermedios y rurales.

Fredonia, Antioquia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO

En total, 21 municipios Pdet lograron ubicarse entre los 100 mejores del Índice de Desempeño Institucional. Estos territorios, priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial tras la firma del Acuerdo de Paz, pertenecen a departamentos como Chocó, Cauca, Caquetá, Cesar, Bolívar, La Guajira, Putumayo y Antioquia, entre otros.

¿Qué dicen los expertos?

Para Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, el Índice de Desempeño Institucional es una herramienta útil para medir capacidades básicas del Estado, como la planeación, el talento humano, el control interno, la transparencia, el gobierno digital y la orientación a resultados. No obstante, advirtió que el indicador no debe interpretarse como una medición integral del bienestar ciudadano, pues una alcaldía con buena gestión puede seguir enfrentando rezagos en seguridad, movilidad, salud o servicios públicos. El directivo destacó que, entre las capitales, Bogotá obtuvo el mejor desempeño (98,6 puntos), seguida por Cartagena (97,1), Bucaramanga (95,2), Cali (95,0) y Medellín (93,9). Sobre la presencia de municipios Pdet en el top 100, afirmó que es una señal de fortalecimiento institucional en territorios históricamente afectados por el conflicto, aunque insistió en que esos resultados deben complementarse con indicadores sociales, fiscales, de seguridad y de prestación efectiva de servicios. “Fortalecer las instituciones locales es clave, pero el reto es que esa mejora administrativa se traduzca en resultados visibles para la ciudadanía”, dijo.

Por su parte, Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, consideró que el IDI es un buen instrumento de medición, aunque no logra compensar las diferencias estructurales entre los municipios. “La Secretaría de Planeación de Quibdó nunca tendrá las potencialidades técnicas de la de Medellín o Cali”, afirmó. Respecto a los municipios Pdet, González consideró que estos programas dispersaron los recursos y carecieron de una visión estratégica regional. “Fueron concebidos como procesos micromunicipales más que mesorregionales”, afirmó.

¿Cómo les fue a las capitales?

Aunque el ranking de Función Pública incluye a todas las entidades territoriales, las ciudades capitales también mostraron un desempeño destacado en la medición de 2025. Bogotá lideró el listado con 98,6 puntos, consolidándose como la capital con mejor gestión institucional del país. Detrás de la capital del país se ubicaron Cartagena, con 97,1 puntos; Bucaramanga (95,2) Cali con 95,0; y Medellín (93,9). Estas cinco ciudades conformaron el grupo de capitales con mejor desempeño en indicadores relacionados con planeación, gestión del talento humano, control interno, transparencia, gobierno digital y orientación a resultados. En un segundo grupo aparecieron Manizales (91,6 puntos), Popayán, con 91,5; Neiva, con 90,7; Puerto Carreño, con 87,4; y Pasto, con 87,1, todas con puntajes superiores a 87 sobre 100. Más abajo en el ranking se ubicaron Quibdó (86,4), Barranquilla (86,0), Ibagué (85,8), Valledupar (85,2), Cúcuta (85,0), Pereira (84,0), Santa Marta (83,9), San José del Guaviare (83,6), Yopal (82,5), Tunja (80,0) y Montería (80,4), lo que evidencia diferencias importantes en el desempeño institucional entre las capitales. En la parte baja del listado figuraron Villavicencio (73,8), Florencia (73,9), Mocoa (73,5), Sincelejo (73,1), Armenia (72,7), Inírida (64,6), Mitú (61,0), Riohacha (60,8), Arauca (57,8) y Leticia, que obtuvo el menor puntaje entre las capitales, con 51,7.

¿Cómo se construye el IDI?