De mariposario a sueño en París: la historia de la Casa de las Mariposas en El Retiro, Antioquia

Las mariposas rara vez permanecen quietas. Nacen, se transforman y emprenden vuelo. Quizá por eso la historia de esta corporación que está ubicada en la vereda El Portento de El Retiro, Oriente antioqueño, parece seguir el mismo ciclo biológico que durante más de dos décadas sus integrantes se han dedicado a estudiar.
Lo que hoy es una entidad de investigación ambiental sin ánimo de lucro reconocida por formar niños y jóvenes en ciencia comunitaria, comenzó hace más de veinte años como un pequeño mariposario instalado en una escuela rural. Sobrevivió al cierre de un proyecto, a la incertidumbre de quedarse sin sede y al reto de continuar con ese legado que tardó años en forjarse. Hoy, sus alas proyectan un buen destino.
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Todo comenzó a principios de este milenio, cuando Gloria Bermúdez y Nora Londoño, precursoras en gran medida de lo que hoy es una realidad, impulsaron la creación de un espacio dedicado al estudio y conservación de las mariposas en el Centro Educativo Rural El Portento.
En 2003 ese sueño tomó forma con la apertura del mariposario, un proyecto que funcionó gracias a un comodato con la Alcaldía de Medellín y que rápidamente se convirtió en un referente para estudiantes, investigadores y visitantes. Pero el objetivo nunca fue únicamente exhibir mariposas.